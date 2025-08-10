O creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate în funcție de valoare de piață, este posibilă de la 1 ianuarie, a spus duminică premierul Ilie Bolojan la Antena 3 CNN. Măsura face parte din pachetul doi al care vizează deficitul bugetar.

Premierul a fost întrebat duminică seara la Antena 3 CNN dacă este adevărat că se are în vedere o creștere cu 70% a impozitelor locale actuale.

„Este posibil ca acolo, unde într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la astfel de majorare, exclusiv pentru persoanele fizice, pentru că pentru persoanele juridice calculele se fac după alte formule care țin cont de valoarea activului respectiv. Dar este posibil că în anumite situații să se întâmple și acest lucru”, a răspuns Ilie Bolojan, preia Mediafax Bolojan: „Deci, o creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate în funcție de valoare de piață, este posibilă de la 1 ianuarie”. Șeful Guvernului spune că România nu mai are posibilitatea să direcționeze pentru autoritățile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli sumele care au fost direcționate până acum, încheie premierul.

