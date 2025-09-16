Ilie Bolojan, cinic cu privire la concedierea bugetarilor: „Nimeni nu e fericit. Măcar să nu o faci degeaba, ar însemna să îți bați joc”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat la Antena 3 că este conștient de faptul că cetățenii sunt nemulțumiți de disponibilizări și multe aspecte ale reformei bugetare. „Măcar să nu o faci degeaba”, a precizat premierul, care a recunoscut ulterior că România nu va putea închide anul cu un deficit sub 8%, în ciuda reformelor dure.

„Noi am adoptat două pachete până acum, iar în al doilea pachet era și această componentă de administrație publică locală, care avea trei aspecte. Unul era să le întărim capacitatea de a-și face datoria, un lucru general acceptat, apoi de a crea condiții pentru descentralizare, de exemplu autorizarea jocurilor de noroc să o facă primăria, azi primăria nu poate, iar a treia componentă era cea de eficiență. Absolut necesară. A trebuit să le majorăm românilor impozitul pe proprietate de la 1 ianuarie.

Nu mai avem finanțare pentru a continua investițiile. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii trebuie să contribuie cu o sumă de bani. Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să îi ducem în gaura neagră a administrației publice, acolo unde în mod cert se dovedește că oamenii sunt prea mulți și nu e normal să uzezi de administrația locală, să angajezi pe cine vrei, pe ce salarii vrei, pe banii Guvernului.

În această situație, știind că dacă nu corectăm cheltuielile ajungem într-o fundătură pe bună dreptate am această responsabilitate față de români. Nimeni nu e fericit, dar dacă ești forțat să faci asta măcar să nu o faci degeaba, că ar însemna să îți bați joc de români. Asta a fost stabilit în planul de guvernare.”, a declarat Bolojan la Antena 3.