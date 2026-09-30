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Bolojan a fost huiduit înainte să ia cuvântul în plen: „Dacă respingeţi acest program şi alegeţi din nou criza, cum puteţi susţine că vă interesează ţara?”

Olga Borșcevschi
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Ilie Bolojan a fost huiduit în plenul Parlamentului, miercuri, înainte de a lua cuvântul în cadrul ședinței în care este dezbătută învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Seful PNL a lansat, de la tribuna Parlamentului, un atac dur la adresa PSD, pe care l-a numit „Partidul Sistem”, și le-a cerut senatorilor și deputaților să voteze Guvernul propus de Siegfried Mureșan, precizând că alternativa este prelungirea crizei politice și riscul unor noi costuri economice pentru România.

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Bolojan, huiduit în Parlament la votarea Guvernului Mureșan

Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului pe care l-a susținut în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului în care este supusă votului cererea de învestitură a Cabinetului Mureșan. Pentru a obține încrederea Parlamentului sunt necesare cel puțin 233 de voturi, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu dispun singure de această majoritate.

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Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

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Liderul PNL a afirmat, în discursul rostit în Parlamentul reunit pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureşan că Guvernul Mureşan este ieşirea corectă din criză pentru că vine cu soluţii reale la problemele ţării şi evită irosirea eforturilor din ultimul an. El a precizat că guvernul pe care îl conduce a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci a vrut să ducă la capăt reformele. Bolojan a transmis parlamentarilor care nu intenţionează să voteze acest guvern că dacă resping acest program, atunci aleg din nou criza şi cum pot susţine că îi mai interesează ţara.

„Suntem aici să găsim o soluţie pentru încheierea crizei declanşate de PSD şi de AUR. Dar nu este totuna cum o închidem. O soluţie politică este bună dacă rezolvă şi problemele ţării, nu doar instalarea unui guvern. Iar guvernul Mureşan este o ieşire corectă din criză pentru că vine cu soluţii reale la problemele ţării şi evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiaşi oameni care au fost de acord cu ele anul trecut. Şi pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către reţelele clientelare. Ăsta e adevărul”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că a condus un guvern al schimbării, nu al stagnării.

„În condiţii grele, am condus un guvern al schimbării, nu al stagnării. Am schimbat direcţia de la amânarea problemelor la rezolvarea lor, de la un model economic toxic, bazat pe consum din împrumuturi, spre un model bazat pe investiţii şi pe o economie pusă pe baze sănătoase. Aşa am putut plăti supracontractarea făcută la toate ministerele, inclusiv la transporturi, de 300%. Reforma statului nu este o obsesie contabilă, ci e o chestiune de echitate şi de dezvoltare sănătoasă de care depinde viitorul României”, a subliniat preşedintele PNL.

Acesta a adăugat că Mureşan şi-a făcut şcolile la timp, şi-a dat diplomele la cinste şi are o carieră la nivel european care nu poate fi contestată.

„Noi am ales calea responsabilă. Am ajuns în situaţia în care preşedintele a decis să-l desemneze pe Siegfried Mureşan, un om care şi-a făcut şcolile la timp, care şi-a luat diplomele pe cinste şi şi-a construit o carieră la nivel european pe care nu o puteţi contesta. Un premier credibil, care a propus o echipă competentă şi un program viziune pentru ţară, ştiind că România este puternică În Uniunea Europeană doar dacă este puternică şi acasă”, a transmis liderul PNL.

Bolojan a explicat şi de ce au fost presiuni pentru ca Siegfried Mureşan să îşi depună mandatul.

„Au fost presiuni ca premierul desemnat să-şi depună mandatul. De ce? Din teama de a nu îndeplini condiţiile pentru alegerile anticipate, cu preţul prelungirii incertitudinii politice şi pentru ca programul acestui guvern, această viziune pentru ţară, să nu le fie prezentat românilor pentru că promitem doar ceea ce are acoperire”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că lupta României este între schimbare şi stagnare.

„Dacă respingeţi acest program şi alegeţi din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteţi susţine că vă interesează ţara? Dacă respingeţi acest guvern şi vom fi penalizaţi de pieţe, veţi răspunde pentru asta? Noi nu ne legăm cu lanţuri de scaune. Dimpotrivă, am oferit soluţii, dar soluţii în interesul României. Nu vrem să fugim de răspundere la greu, ci să asigurăm continuarea drumului. Lupta în România de azi este între schimbare şi stagnare. E lupta între forţele modernizării şi forţele regresului. Vă îndemn să votaţi pentru a înlocui actualul guvern, care şi-a făcut datoria cu unul stabil, cu puteri depline de care are nevoie România. Guvernul Mureşan. Fiţi parte astăzi a soluţiei pentru ţara noastră”, a mai spus Bolojan.

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