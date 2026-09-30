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PNL lasă deschis scenariul anticipatelor dacă Guvernul Mureșan pică la vot

Elena Popescu
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PNL nu a luat deocamdată o decizie privind susținerea declanșării alegerilor anticipate în cazul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu obține miercuri votul de încredere al Parlamentului.

Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, spune că partidul așteaptă mai întâi rezultatul învestiturii și lasă deschis inclusiv scenariul în care parlamentari care nu și-au anunțat sprijinul pentru Cabinet s-ar putea răzgândi în ultimul moment.

Întrebat miercuri, la Palatul Parlamentului, dacă PNL ar putea merge alături de USR la Palatul Cotroceni pentru a solicita alegeri anticipate în cazul în care Guvernul Mureșan este respins, Ionel Bogdan a evitat să ofere un răspuns categoric. Purtătorul de cuvânt al PNL a precizat că o asemenea decizie va trebui luată în structurile de conducere ale partidului.

”Așa cum am spus, asta vom decide în forurile statutare ale Partidului Național Liberal. Nu mă antepronunț”, a declarat Ionel Bogdan, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă liberalii vor merge la Palatul Cotroceni, împreună cu USR, pentru a cere alegeri anticipate în cazul respingerii Guvernului Mureșan.

”Poate în ceasul al 13-lea sunt parlamentari care se răzgândesc și votează Guvernul”

Înainte de orice scenariu, PNL așteaptă votul din Parlament. ”Suntem înaintea votului pentru acest guvern. Așteptăm să vedem care va fi numărul de voturi. Poate în ceasul al 13-lea sunt parlamentari care se răzgândesc și votează Guvernul”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Întrebat dacă premierul desemnat a reușit să atragă voturi suplimentare față de cele pe care se baza până în prezent, Bogdan a răspuns că nu vrea să facă speculații și că rezultatul va fi cunoscut după exercitarea votului de către parlamentari.

”Noi am propus astăzi un guvern condus de Siegfried Mureșan, un guvern competent, cu miniștri competenți, cu o echipă bună, spunem noi, și mai ales susținută de trei partide, transparent, la vedere. Dacă acest guvern nu va fi învestit, atunci vom aștepta propunerea președintelui”, a declarat el.

Declarațiile au fost făcute înaintea votului de învestitură pentru Cabinetul Mureșan.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan este respins

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului votează miercuri programul de guvernare și lista miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Pentru învestire sunt necesare minimum 233 de voturi.

O eventuală respingere a Cabinetului Mureșan ar readuce în prim-plan discuția privind dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Potrivit procedurii constituționale, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru dizolvarea Parlamentului, decizia presupune o etapă distinctă și aparține președintelui după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Sursa video: Digi 24

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