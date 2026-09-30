Siegfried Mureșan, mesaj pentru milioanele de români plecați din țară: ”Se vor întoarce când vor găsi în România locuri de muncă bune”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis miercuri un mesaj milioanelor de români care trăiesc în străinătate. În discursul susținut în Parlament înaintea votului de învestitură, liberalul a declarat că își dorește ca tot mai mulți români să revină acasă, însă acest lucru se va întâmpla atunci când vor găsi în țară locuri de muncă bine plătite, servicii publice funcționale și posibilitatea de a reuși prin muncă.

”Le mulțumesc românilor din diaspora pentru tot ceea ce fac pentru România și îmi doresc ca tot mai mulți dintre ei să se poată întoarce acasă”, a spus Mureșan, în discursul susținut înaintea votului de învestitură.

El a mulțumit, de asemenea, Europei, pentru că ”are grijă” de românii din diaspora. ”Mulțumim Europei că are grijă de mai multe milioane de români, de care noi, din păcate, nu am reușit să avem grijă până acum. Se vor întoarce când vor putea avea în România ceea ce au găsit în țările în care locuiesc acum în diaspora: locuri de muncă bune, servicii publice care funcționează și șansa de a reuși prin muncă”, a menționat Mureșan.

”Prosperitatea începe cu munca oamenilor și cu ceea ce rămâne din ea”

Siegfried Mureșan a legat obiectivul privind creșterea nivelului de trai și eventuala revenire a românilor din diaspora de apartenența României la Uniunea Europeană și de resursele europene disponibile pentru investiții.

”Nu suntem singuri, suntem parte a Uniunii Europene. Avem acces la resurse importante pentru dezvoltarea țării și le vom folosi. Asta înseamnă pentru noi o Românie prosperă, o Românie în care munca este apreciată și o Românie în care te poți împlini prin munca cinstită. Iar pentru a construi această Românie avem oportunitatea pe care generațiile dinaintea noastră nu au avut-o. Prosperitatea evident începe cu munca oamenilor și cu ceea ce rămâne din ea”, a declarat el.

Declarațiile lui Siegfried Mureșan au fost făcute în plenul Parlamentului, în cadrul procedurii de învestire a noului Guvern.