Buzoianu face o ultimă încercare de a convinge parlamentarii să voteze guvernul Mureșan. Nu aduce argumente, dar acuză PSD-ul

În cadrul ședinței pentru votul de învestitură a Guvernului Mureșan, Diana Buzoianu, ministra interimară a Mediului, a transmis un ultim îndemn parlamentarilor pentru a acorda un vot favorabil europarlamentarului.

Diana Buzoianu și-a început pledoaria pentru Guvernul Mureșan, prin acuzații la adresa Partidului Social Democrat, care a să nu voteze noul Cabinet.

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„Foarte mulți dintre oamenii care au ajuns la Guvernare au fost beneficiarii direcți ai unui sistem injust: avioane Nordis, vizite la Mykonos, vile pe toate străzile. Pericolul pentru această realitate era că ar fi putut ajunge oameni la guvernare care să schimbe acest sistem. Așa a început scandalul cu PSD”, a declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a reamintit de promisiunile asumate atât de Guvernul Bolojan, cât și de Siegfried Mureșan, ca argumente pentru acordarea votului de învestitură.

„Ne-am asumat că vom munci pentru România. Nu vă fie frică, nu vă cere nimeni să vă alăturați la muncă”, a declarat Buzoianu.

PSD a anunțat că nu votează un guvern „Bolojan 2.0”

Sorin Grindeanu a ținut un discurs la tribuna Parlamentului, la ședința pentru votul de învestitură a Guvernului Mureșan, în care i-a reproșat europarlamentarului că a luat decizii împotriva României la Bruxelles, prin semnarea solicitării pentru suspendarea fondurilor din PNRR, dar și prin semnarea acordului Mercosur. Liderul PSD a subliniat că partidul nu va vota un guvern „Bolojan 2.0”.