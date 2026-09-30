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Mesaj scurt al lui Nicușor Dan de la Praga: Sunt șanse ca politicienii să pună capăt crizei politice de la București

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Președintele României efectuează o vizită oficială, astăzi, la Praga, la invitaţia omologului său ceh, Petr Pavel. La conferința comună a celor doi, Nicușor Dan a fost întrebat despre criza guvernamentală din România și cum crede că se va soluționa aceasta. „Această criză trebuie să se termine”, a spus președintele României.

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Eu cred că politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul și în momentul în care o imensă majoritate a românilor spune că această criză trebuie să se termine sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză”, a spus Nicușor Dan.

Şeful statului efectuează o vizită oficială, astăzi, la Praga, la invitaţia omologului ceh. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Nicuşor Dan va avea întrevederi cu preşedintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babis şi cu preşedinţii celor două camere ale Parlamentului ceh, precum şi o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti. Agenda discuţiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european şi aliat, cu accent pe asigurarea securităţii Europei în faţa ameninţărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană şi dezvoltarea legăturilor economice şi a investiţiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.

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