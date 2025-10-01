Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, pe agenda discuţiilor aflându-se rezultatul alegerilor, proiectele de conectivitate şi cooperare transfrontalieră şi sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova.

Agenda discuției dintre cei doi oficiali

Cei doi oficiali au discutat despre situaţia politică din Republica Moldova după recentele alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), formaţiunea pro-europeană, a obţinut victoria.

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatul obţinut şi pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova.

”În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat şi teme privind continuarea şi extinderea proiectelor de conectivitate şi cooperare transfrontalieră, intensificarea relaţiilor economice bilaterale, precum şi sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova şi pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană”, precizează Executivul.

