Capitala, BLOCATĂ de bicicliști! Pe 31 august, Bucureștiul devine scenă pentru Tour de France România

Bucureștiul va fi „închis pentru mașini, deschis pentru bicicliști” pe data de 31 august, când are loc L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon, una dintre cele mai spectaculoase competiții de ciclism amator din lume.

Pentru desfășurarea evenimentului, Bucureștiul va fi blocat timp de o zi, traficul fiind închis temporar pe arterele importante ale orașului, în intervalul 07:00 – 14:00. Printre acestea se numără și Bulevardul Unirii, Calea Victoriei, Șoseaua Kiseleff, Splaiul Unirii și Bulevardul Libertății.

Evenimentul a ajuns deja la a patra ediție și va aduna peste 2.500 de cicliști și mii de spectatori. Startul va avea loc în fața Palatului Parlamentului, amintind de atmosfera finalelor Tour de France pe Champs-Élysées.

Competiția include trei trasee:

• City Adventure – 14 km: dedicat celor cu vârsta de minimum 7 ani;

• The Ride – 42 km: deschis participanților de minimum 15 ani;

• The Race – 85 km: pentru cicliștii de minimum 15 ani, în căutarea unei provocări sportive autentice.

Organizatorii anunță sprijin medical, puncte de alimentare și o atmosferă de festival în Piața Constituției, unde vor fi expoziții, zonă de relaxare, food court și premierea câștigătorilor.

„L’Étape Romania by Tour de France este mai mult decât o cursă – este o experiență colectivă, o celebrare a unui stil de viață activ și un moment de inspirație pentru oraș și pentru comunitate. Cu fiecare ediție, creștem în calitate, diversitate și impact. Vă așteptăm pe 31 august să fiți parte din cea mai frumoasă poveste de ciclism din România, unde avem onoarea ca Excelența Sa, domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, să fie din nou prezent.” – a declarat Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG.

Sursa foto: Profimedia

