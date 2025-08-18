Capitala, BLOCATĂ de bicicliști! Pe 31 august, Bucureștiul devine scenă pentru Tour de France România

Bucureștiul va fi „închis pentru mașini, deschis pentru bicicliști” pe data de 31 august, când are loc L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon, una dintre cele mai spectaculoase competiții de ciclism amator din lume.
Pentru desfășurarea evenimentului, Bucureștiul va fi blocat timp de o zi, traficul fiind închis temporar pe arterele importante ale orașului, în intervalul 07:00 – 14:00. Printre acestea se numără și Bulevardul Unirii, Calea Victoriei, Șoseaua Kiseleff, Splaiul Unirii și Bulevardul Libertății.
„L’Étape Romania by Tour de France este mai mult decât o cursă – este o experiență colectivă, o celebrare a unui stil de viață activ și un moment de inspirație pentru oraș și pentru comunitate. Cu fiecare ediție, creștem în calitate, diversitate și impact. Vă așteptăm pe 31 august să fiți parte din cea mai frumoasă poveste de ciclism din România, unde avem onoarea ca Excelența Sa, domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, să fie din nou prezent.” – a declarat Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG.
Sursa foto: Profimedia
