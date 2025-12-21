Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie

Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie

21 dec. 2025, 12:06, Știri politice

Președintele României, Nicușor Dan, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, pentru a aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața în decembrie 1989. Inevitabil, camerele au surprins un mic detaliu: câteva tăieturi fine pe bărbia lui Nicușor Dan, semn clar că președintele s-a grăbit când s-a bărbierit în această dimineață.

Nici de mediul online nu a scăpat Nicușor Dan. A apărut pe rețelele de socializare un video cu președintele când încerca să-și șteargă urmele de sânge de pe bărbie. Totul i-a fost adus în atenție de protocolul de la Cotroceni, apoi Nicușor Dan a început să se șteargă, puțin îngrijorat, că poate a văzut cineva.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare

Nicușor Dan, olimpicul gafelor. Aflat la Paris, a încurcat OSCE cu OCDE. Vrea să aderăm la o organizație din care facem parte din anii ’70

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Nicușor Dan prezintă problemele semnalate de magistrați, după scandalul din Justiție
11:35
Nicușor Dan prezintă problemele semnalate de magistrați, după scandalul din Justiție
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?
20:19
Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?
ULTIMA ORĂ Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”
18:57
Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”
LIVE UPDATE Ciprian Ciucu, îngrozit de situația finaciară de la Primărie, în prima zi de mandat. A ajuns să-i dea dreptate lui N. Dan:„Referendumul trebuie să se întâmple”
13:10
Ciprian Ciucu, îngrozit de situația finaciară de la Primărie, în prima zi de mandat. A ajuns să-i dea dreptate lui N. Dan:„Referendumul trebuie să se întâmple”
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, primește colindători la Palatul Cotroceni
13:02
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, primește colindători la Palatul Cotroceni
DEZVĂLUIRI Președinții răsturnați de Primăvara Arabă, unde sunt ei acum? Au trecut 15 ani de când un tânăr vânzător tunisian, a cărui căruță a fost confiscată de poliție, a „aprins” lumea arabă
12:51
Președinții răsturnați de Primăvara Arabă, unde sunt ei acum? Au trecut 15 ani de când un tânăr vânzător tunisian, a cărui căruță a fost confiscată de poliție, a „aprins” lumea arabă
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Efectul placebo și nocebo: cum așteptările noastre pot vindeca sau îmbolnăvi corpul
CONTROVERSĂ Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
12:44
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
INEDIT De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic
12:39
De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic
STRATEGIE Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
12:25
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
ACTUALITATE Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta
12:16
Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta
FLASH NEWS Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
12:09
Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite

Cele mai noi