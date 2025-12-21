Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie

Președintele României, Nicușor Dan, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, pentru a aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața în decembrie 1989. Inevitabil, camerele au surprins un mic detaliu: câteva tăieturi fine pe bărbia lui Nicușor Dan, semn clar că președintele s-a grăbit când s-a bărbierit în această dimineață.

Nici de mediul online nu a scăpat Nicușor Dan. A apărut pe rețelele de socializare un video cu președintele când încerca să-și șteargă urmele de sânge de pe bărbie. Totul i-a fost adus în atenție de protocolul de la Cotroceni, apoi Nicușor Dan a început să se șteargă, puțin îngrijorat, că poate a văzut cineva.

