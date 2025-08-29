Ilie Bolojan pregătește DESFIINȚAREA Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Va fi „absorbit” de cel pentru toată diaspora

Guvernul preconizează reorganizarea Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) în ideea reducerii cheltuielilor bugetare, respectiv acesta va absorbi Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), care se va desființa.

OUG privind reorganizarea DRP a fost pus în transparență pe 21 august. În noua schemă de personal vor fi 108 posturi.

„Ținând seama de noile măsuri financiar-bugetare adoptate la nivel guvernamental, care impun o gestionare responsabilă și eficientă a resurselor publice, precum și o concentrare a cheltuielilor în vederea respectării țintelor asumate de România în plan european și internațional, se impune adoptarea unor măsuri imediate de optimizare a activității structurilor implicate în sprijinirea românilor de pretutindeni, Ținând cont că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova contribuie la promovarea drepturilor și a intereselor românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele internaționale relevante și cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional, prin întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susținerea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul acestora, În lipsa unei intervenții rapide, există riscul ca alocările bugetare destinate acestor domenii să nu poată fi utilizate într-o manieră unitară și coerentă, fapt care ar conduce la fragmentarea programelor de sprijin și la diminuarea capacității instituționale de a răspunde nevoilor reale ale comunităților românești din afara granițelor țării”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.

Desființarea eventuală a DRRM contrastează cu aspirațiile lui Nicușor Dan privind țara vecină.

Nicușor Dan a anunțat, luni, în discursul susținut la întâlnirea cu diplomații români acreditați în străinătate, realizarea unei strategii pentru românii diaspora, „cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare”.

„O spun direct: România nu are în acest moment o strategie adevărată pentru românii din diaspora, nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni. MAE împreună cu Președinția, cu input de la dvs, trebuie să facem acest lucru, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare și mai departe va fi sarcina dvs ca parteneriatul cu românii care au ales să traiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi”, afirma președintele.

