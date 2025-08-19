Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan se pregătește să TAIE din PNRR: „Clarificăm proiectele care vor rămâne în program”

Ilie Bolojan se pregătește să TAIE din PNRR: „Clarificăm proiectele care vor rămâne în program”

Ruxandra Radulescu
19 aug. 2025, 12:12, Actualitate
Ilie Bolojan se pregătește să TAIE din PNRR:
12:15

Ilie Bolojan, despre proiectele din PNRR

„Suntem în situația în care prin acest OUG clarificăm, în următoarele două săptămâni, proiectele care vor rămâne în program și printr-o altă OUG, care va fi publicată, vom reglementa finanțările, astfel încât proiectele începute să poată fi continuate și până în a doua jumătate a anului viitor să închidem aceste proiecte”, a declarat Ilie Bolojan

12:13

Cum are de gând Guvernul să ajute familiile care și-au pierdut casele în inundații

„A doua urgență sunt cele două proiecte hotărâri de Guvern pentru care prevăd acordarea de ajutoare în urma calamităților atât pe componenta de reabilitare a infrastructurii publice în zonele afectate din județul Maramureș, cât și pe sprijinirea directă a familiilor ale căror locuințe au fost afectate în județele Neamț și Suceava. Vom începe demersurile cu colegii noștri de la Ministerul Muncii vom începe distribuirea acestor sume pentru ca oamenii să-și poată reface casele.”, a transmis Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan va susține declarații la începutul ședinței de guvern. În cadrul ședinței susținute marți, 19 august, la Palatul Victoria, Executivul va aborda câteva teme principale aflate pe agendă, precum un OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale.

Pe agenda ședinței de Guvern de astăzi se află trei proiecte de bază.

Executivul va discuta un OUG  pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale.

O hotărâre de guvern abordează alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru unitatea administrativ-teritorială Rona de Sus, judeţul Maramureș.

A doua hotărâre de Guvern vizează stabilirea unor măsuri în acordarea de ajutoare de urgență în bani persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de inundațiile produse în județele Neamț și Suceava, în perioada 27-28 iulie 2025.

FOTO: Mediafax

