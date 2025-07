Ilie Bolojan spune că nu s-ar acoperi gaura din buget dacă taie acum salariile directorilor, chiar și cu 70%, dar nu vor scăpa: „Va fi o PRIORITATE”

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seară, la Antena 3, de ce sunt nevoiți seniorii cu pensii de 3.000 de lei să plătească 100 de lei pentru asigurări de sănătate, iar directorii de la companiile de stat cu salarii uriașe nu își pierd din venituri pentru a acoperi gaura din buget.

„Oamenii spun în felul următor: de ce să dea pensionarii cu 3.000 lei o încă 100 lei pentru sănătate, când prioritari era să tăiem salariile de 30.000 lei de la companiile de stat, care nu sunt profitabile. Mie mi se pare revoltător ca un director general al unei companii de stat să ia 30.000 lei pe lună și compania să fie pe pierdere, dar noi să cerem în plus 100 lei unui pensionar ca să meargă la spital!”, a început jurnalistul Radu Tudor acest dialog cu premierul României.

„Sunt măsuri care trebuie luate imediat. De acestea am discutat în aceste zile, în sensul că ele sunt măsuri care au efecte importante asupra veniturilor și asupra cheltuielilor. Chiar dacă mâine aș avea posibilitatea, dar nu o am, din păcate, să-i tăiem unui director cu 70% salariu, tot n-am putea repara această gaură de 30 de miliarde, de pe o zi pe alta. Una este ceea ce este drept și moral și ceea ce este posibil și are efecte. Și am să vă explic cu directorii. Una din gravele noastre erori, în acești ani, a fost că am tolerat o zonă de clientelă politică, de lipitori, pe care – într-o formă sau alta – i-am ajutat, i-am încurajat să ajungă prin consilii de administrație, nu toată lumea, dar sunt destul de mulți… oameni care au perceput asta ca un fel de recompensă, nu ca o răspundere și ca o provocare să își facă treaba. Acești oameni au organizat concursuri și vă dați seama că au făcut concursuri corecte și cinstite, după chipul și asemănarea lor. Și, atunci, avem conduceri care au fost desemnate pe baza unor criterii de performanță atâta de bune încât, orice se întâmplă la compania respectivă, ei au bonusuri de performanță”, a precizat prim-ministrul Bolojan, la Antena 3.

„De ce mai iau bonusuri de performanță, dacă compania pe care o conduc în consiliu de administrație este pe pierdere?”, a intervenit Radu Tudor.

„Pentru că nu e un indicator. Și-au pus niște indicatori pe care, de exemplu, într-un sector monopolist ești un monopol și dacă autoritatea de reglementare îți aprobă ție prețul de producție pe care tu l-ai calculat să-ți acopere toate năzbâtâile tale, tu stai liniștit, pentru că acest preț de producție îl muți în piață și îl muți indirect în buzunarul cetățenilor țării noastre. Și atunci și-au făcut aceste contracte blindate, de aici au apărut contractele colective de muncă, dar care sunt total dezechilibrate și unii au doar drepturi, iar statul, ca acționar, are doar obligații.

Și de aici, pe bună dreptate, au trecut la pasul doi, fiind scăpați de sub control și au început să-și majoreze indemnizațiile. Au intrat cu 12.000, să spunem, și după trei luni de zile au constatat că trebuie să ajungă la indemnizații de companii performante, private din piață. Și au trecut la 50.000 și avem astfel de situații, nu știu, la Aeroportul Otopeni și la alte societăți. (…) Și companiile, în loc să genereze servicii mai bune pentru cetățeni, profituri mai mari pentru acționari sau încasări mai mari care să fie duse în investiții, să își extindă serviciile, să investească… în aceste condiții, practic, aceste societăți, din păcate, de multe ori sunt căpușate și sigur că ne revoltă pe toți. Și nu putem să facem pentru că și le-au blindat, prin aceste contracte, și acum lucrăm și va fi o prioritate pentru mine ca aceste abordări care depășesc orice limită a bunului simt să le corectăm și fiecare zi va avea o perioadă de timp dedicată, ca să corectăm aceste lucruri.

Pentru că, pe bună dreptate, chiar dacă strict reducerea unde indemnizații nu are efect asupra bugetului de stat la o scară mare, cum are o măsură lectii legată de creșterea TVA, dar pur și simplu pe cetățeni îi revoltă această situație și nu înțeleg de ce trebuie să plătesc eu cu 5% un produs, de exemplu, în plus cu 1% n-are importanță cu cât, pentru ca unii să-și bată joc prin ceea ce fac de banul pe care eu îl muncesc și îl duc către buget”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Am anunțat, ieri, că lucrurile trebuie făcute într-o ordine. Acum avem o prioritate. Trebuie să recâștigăm încrederea în piețe pentru România, pentru că dacă nu ne recâștigăm încrederea, nu mai putem să ne luăm credite, nu mai avem investiții. Și asta înseamnă că orice cădere, așa cum v-am spus, cu încă o treaptă a ratingului de țară ne duce în situația în care există un mare risc, pe care nu ni-l putem permite, adică să intrăm într-o incapacitate de plată, ceea ce înseamnă că vor fi afectate pensii, vor fi afectate salarii, dar nu că vor fi afectate salarii la bugetari, cu 2-3%, ci nu le vom mai putea plăti. Și asta nu e o amenințare și nu e o perspectivă catastrofică. Este pur și simplu evitarea unor experiențe pe care și noi le-am mai parcurs și alte țări din această regiune le-au parcurs. Aceasta este prima urgență!”, a adăugat el.