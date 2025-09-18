Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat, în cadrul briefing-ului de presă, după ședința de Guvern, că premierul Ilie Bolojan va avea luni o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate.

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea întâlniri oficiale și prânz de lucru cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, și cu Andrius Kubilius, comisar european pe Apărare.

De asemenea, Bolojan va avea o întâlnire de lucru și cu Roxana Mînzatu, vice-președinte european.

Potrivit afirmațiilor Ioanei Dogioiu, nu este programată și o întâlnire între Ilie Bolojan și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți va discuta cu responsabilii europeni atât pe tema creditelor angajate de România, cât și a deficitului bugetar.

FOTO: Mediafax