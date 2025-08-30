Prima pagină » Actualitate » Imagine șocantă de la locul CRIMEI, acolo unde a fost ucis fostul președinte al Parlamentului Ucrainei

30 aug. 2025, 14:21, Actualitate
Presa din Ucraina au făcut publice imagini de la locul crimei din Liov, acolo unde Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei, a fost ucis prin împușcare.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Presa din Ucraina a publicat imagini șocante de la locul crimei, cu trupul lui Parubîi întins pe jos, citând ca sursă Procuratura Generală.

Potrivit presei din Ucraina, politicianul a fost împușcat de cinci ori, iar atacatorul era un curier care a fugit de la locul crimei.

Implicat în marile proteste din 2014

Guvernatorul Regiunii Lviv, Maksym Kozytskyi, a declarat că „autoritățile din Regiunea Lviv îl caută pe atacatorul care l-a ucis pe fostul președinte al Radei Supreme, Andrii Parubîi. Toate serviciile relevante sunt implicate. Victima a murit înainte de sosirea medicilor. Sincere condoleanțe familiei decedatului”, relatează presa din Ucraina.

Andrii Parubîi a fost deputat și președintele Parlamentului Ucrainei între 2016 și 2019.

Anterior, el a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, numit după implicarea în protestele din 2014.

