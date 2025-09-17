Prima pagină » Actualitate » Imagini de COLECȚIE în Delta Dunării! Peisajul de poveste în care au poposit sute de păsări FLAMINGO / Ce ne sfătuiesc specialiștii

Imagini de COLECȚIE în Delta Dunării! Peisajul de poveste în care au poposit sute de păsări FLAMINGO / Ce ne sfătuiesc specialiștii

Mara Răducanu
17 sept. 2025, 11:53, Actualitate
Imagini de COLECȚIE în Delta Dunării! Peisajul de poveste în care au poposit sute de păsări FLAMINGO / Ce ne sfătuiesc specialiștii

Imagini de colecție în rezervația Biosferei Delta Dunării! Peisajul, unul desprins parcă din povești, surprinde sute de păsări flamingo care au poposit în apropiere de litoralul românesc. Spre deliciul privitorilor, păsările de culoare roz și-au găsit loc de odihnă pe lacul Nuntași. Specialiștii atrag atenția că păsările flamingo se sperie extrem de ușor, motiv pentru care oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța.

Potrivit experților, țara noastră se află pe ruta de migrație a păsărilor Flamingo de peste un deceniu, ceea ce face ca lacurile din apropierea litoralului să se transforme într-un loc perfect pentru odihnă, departe de agitație și zgomot. Imaginile care-ți taie răsuflarea au surprins zeci de exemplare din cea mai răspândită și mai mare specie, originară din Africa. 

„Dobrogea, tată, Dobrogea!”

Mircea Bezergheanu, artist vizual al Dobrogei, a surprins mai multe imagini de colecție cu păsările Flamingo. 

Flamingo roz – Phoenicopterus roseus, prezență tot mai numeroasă la noi, de la an la an. În filmul Dobrogea pe care-l voi termina in max o lună o să aveți parte de filmări noi, spectaculoase cu ei”, este mesajul postat de artist.

Pasărea flamingo atrage prin coloritul pectaculos

Pasărea Flamingo are aripi de 1,5 m lățime. Se înalță grațios la 1,2 m înălțime și cântărește între 2,1 și 4,1 kg. Ceea ce le face spectaculoase, dar și grațioase, este penajul lor colorat în roz sau roșu. De fapt, denumirea speciei acestei păsări vine din limba spaniolă veche și înseamnă chiar „pene roșii.”

Culoarea roz sau roșiatică a păsării Flamingo provine din sursele bogate de pigmenți carotenoizi, care provin din algele și crustaceele mici pe care păsările le mănâncă. Este important de precizat că, fără acest tip de hrană, păsările flamingo ar avea penele albe.

Pasărea flamingo poate fi întâlnită în Africa, sudul Asiei

Flamingo-ul trăiește în colonii mari, care poate avea chiar sute de mii de indivizi, atât la tropice, cât și la subtropice. Potrivit informațiilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, specia este cuibăritoare în bazinul mediteraneean, cu coloniile cele mai apropiate de România în Grecia, Turcia sau Muntenegru.

În România, pasărea Flamingo apare foarte rar, în special în sud- estul țării, într-un număr mic, prima semnalare pe meleagurile noastre datând din anul 1900. Mai multe exemplare de Flamingo au fost observate şi în alte zone de cuibărit din Delta Dunării.

Rămâne de văzut cum se va scrie povestea acestor păsări cu adevărat spectaculoase pe meleaguri românești, suprinse în imagini de colecție în Delta Dunării.

SURSĂ FOTO: Mircea Bezergheanu, artist vizual

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor
13:53
Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor
ACTUALITATE ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României
13:49
ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României
ACTUALITATE Sorina Matei îi face portretul procurorului Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA
13:48
Sorina Matei îi face portretul procurorului Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA
ACTUALITATE Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut
13:30
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut
ACTUALITATE Consilierul economic al lui Nicușor Dan cere PRIVATIZAREA companiilor de stat. USR insistă cu același PLAN de când a intrat în coaliție
13:28
Consilierul economic al lui Nicușor Dan cere PRIVATIZAREA companiilor de stat. USR insistă cu același PLAN de când a intrat în coaliție
TIMP LIBER Ce poți să faci în weekend de „Zilele Bucureștiului”. Porți deschise la Primărie, sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice
13:16
Ce poți să faci în weekend de „Zilele Bucureștiului”. Porți deschise la Primărie, sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice
Mediafax
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
Digi24
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a fost rănit cu propria armă, după ce l-a atacat pe soțul fostei iubite, într-un mall din Sectorul 6
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Evz.ro
Cezar Ouatu, din nou singur. A rupt logodna cu Raluca Jurcă
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Un nou termen în procesul Danei Marijuana! Ce a transmis artista de la Tribunalul Constanța: „O să îmi mut domiciliu la fiica mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Robert Redford, ultimul mare star clasic de la Hollywood
EXTERNE Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația
13:51
Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația
SPORT Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii
13:42
Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii
POLITICĂ AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României
13:16
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici”
13:09
Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici”
EXTERNE Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației
13:05
Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației
ACTUALITATE Meteo 17 septembrie 2025. Cod galben de vânt puternic în 15 județe. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor
13:01
Meteo 17 septembrie 2025. Cod galben de vânt puternic în 15 județe. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor