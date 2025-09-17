Imagini de COLECȚIE în Delta Dunării! Peisajul de poveste în care au poposit sute de păsări FLAMINGO / Ce ne sfătuiesc specialiștii

Imagini de colecție în rezervația Biosferei Delta Dunării! Peisajul, unul desprins parcă din povești, surprinde sute de păsări flamingo care au poposit în apropiere de litoralul românesc. Spre deliciul privitorilor, păsările de culoare roz și-au găsit loc de odihnă pe lacul Nuntași. Specialiștii atrag atenția că păsările flamingo se sperie extrem de ușor, motiv pentru care oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța.

Potrivit experților, țara noastră se află pe ruta de migrație a păsărilor Flamingo de peste un deceniu, ceea ce face ca lacurile din apropierea litoralului să se transforme într-un loc perfect pentru odihnă, departe de agitație și zgomot. Imaginile care-ți taie răsuflarea au surprins zeci de exemplare din cea mai răspândită și mai mare specie, originară din Africa.

„Dobrogea, tat ă, Dobrogea!”

Mircea Bezergheanu, artist vizual al Dobrogei, a surprins mai multe imagini de colecție cu păsările Flamingo.

„Flamingo roz – Phoenicopterus roseus, prezență tot mai numeroasă la noi, de la an la an. În filmul Dobrogea pe care-l voi termina in max o lună o să aveți parte de filmări noi, spectaculoase cu ei”, este mesajul postat de artist.

Pas ărea flamingo atrage prin coloritul pectaculos

Pasărea Flamingo are aripi de 1,5 m lățime. Se înalță grațios la 1,2 m înălțime și cântărește între 2,1 și 4,1 kg. Ceea ce le face spectaculoase, dar și grațioase, este penajul lor colorat în roz sau roșu. De fapt, denumirea speciei acestei păsări vine din limba spaniolă veche și înseamnă chiar „pene roșii.”

Culoarea roz sau roșiatică a păsării Flamingo provine din sursele bogate de pigmenți carotenoizi, care provin din algele și crustaceele mici pe care păsările le mănâncă. Este important de precizat că, fără acest tip de hrană, păsările flamingo ar avea penele albe.

Pasărea flamingo poate fi întâlnit ă în Africa, sudul Asiei

Flamingo-ul trăiește în colonii mari, care poate avea chiar sute de mii de indivizi, atât la tropice, cât și la subtropice. Potrivit informațiilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, specia este cuibăritoare în bazinul mediteraneean, cu coloniile cele mai apropiate de România în Grecia, Turcia sau Muntenegru.

În România, pasărea Flamingo apare foarte rar, în special în sud- estul țării, într-un număr mic, prima semnalare pe meleagurile noastre datând din anul 1900. Mai multe exemplare de Flamingo au fost observate şi în alte zone de cuibărit din Delta Dunării.

Rămâne de văzut cum se va scrie povestea acestor păsări cu adevărat spectaculoase pe meleaguri românești, suprinse în imagini de colecție în Delta Dunării.

SURSĂ FOTO: Mircea Bezergheanu, artist vizual

