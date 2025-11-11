Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”

Astăzi are loc înmormântarea femeii din Teleorman, comuna Beciu, ucisă de fostul soț, chiar în timp ce se afla cu copilul de trei ani pe stradă. Femeia, mamă a trei copii minori, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase.

La înmormântarea femeii în vârstă de 25 de ani au venit mulți oameni, după cum se poate vedea și în imagini.

Astăzi, vor veni din nou echipele de la DGASPC să facă evaluarea finală. Ieri, au stabilit ca doi dintre copii (4 și 6 ani)să rămână la părinții bărbatului iar cel de 2 ani jumate la părinții femeii. Astăzi însă vor lua decizia finala.

Tânără de 25 de ani este condusa pe ultimul drum de sute de prieteni și rude. Între timp îmsă, anchetă continuă. Tot azi va fi audiat și tatăl criminalului de către procurorii din Teleorman. Acesta se pare ca știa ca urma sa aibă loc această tragedie și a ascuns acest lucru anchetatorilor.

Primarul a vorbit și el despre tragedia cumplită din comuna sa. El spune că îi cunoaște atât pe victimă, cât și pe aggressor, dar că nu cunoștea problemele din familie.

„Nu știam problemele din familie, nu ne așteptam la acest eveniment tragic. Din păcate, s-a întâmplat și acum așteptăm răspunsurile autorităților. Să vedem cine se face responsabil de acest eveniment, dacă putea fi evitat sau nu. Sub impulsul emoțiilor, am fost tentat să-i acuz pe polițiști, dar în urma argumentelor pe care ei le-au prezentat, e posibil să aibă și ei acoperire, legea să fie puțin cam prost făcută, să nu le dea voie să intervină, așa cum și-ar dori și ei. Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”, a declarat primarul.

Oamenii din comună sunt șocați de această tragedie: „Ce viitor pot să aibă copiii ăia”, spun aceștia.

