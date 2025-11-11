Prima pagină » Actualitate » Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”

Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”

11 nov. 2025, 13:44, Actualitate
Galerie Foto 4

Astăzi are loc înmormântarea femeii din Teleorman, comuna Beciu, ucisă de fostul soț, chiar în timp ce se afla cu copilul de trei ani pe stradă. Femeia, mamă a trei copii minori, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase.

Vezi galeria foto
4 poze

La înmormântarea femeii în vârstă de 25 de ani au venit mulți oameni, după cum se poate vedea și în imagini.

Astăzi, vor veni din nou echipele de la DGASPC facă evaluarea finală. Ieri, au stabilit ca doi dintre copii (4 și 6 ani) rămână la părinții bărbatului iar cel de 2 ani jumate la părinții femeii. Astăzi însă vor lua decizia finala.

Tânără de 25 de ani este condusa pe ultimul drum de sute de prieteni și rude. Între timp îmsă, anchetă continuă. Tot azi va fi audiat și tatăl criminalului de către procurorii din Teleorman. Acesta se pare ca știa ca urma sa aibă loc această tragedie și a ascuns acest lucru anchetatorilor.

Primarul a vorbit și el despre tragedia cumplită din comuna sa. El spune că îi cunoaște atât pe victimă, cât și pe aggressor, dar că nu cunoștea problemele din familie.

Nu știam problemele din familie, nu ne așteptam la acest eveniment tragic. Din păcate, s-a întâmplat și acum așteptăm răspunsurile autorităților. Să vedem cine se face responsabil de acest eveniment, dacă putea fi evitat sau nu. Sub impulsul emoțiilor, am fost tentat să-i acuz pe polițiști, dar în urma argumentelor pe care ei le-au prezentat, e posibil să aibă și ei acoperire, legea să fie puțin cam prost făcută, să nu le dea voie să intervină, așa cum și-ar dori și ei. Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”, a declarat primarul.

Oamenii din comună sunt șocați de această tragedie: „Ce viitor pot să aibă copiii ăia”, spun aceștia.

Autorul recomandă:

Greșeala care i-a fost fatală mamei ucise cu copilul în brațe. Procedura pe care nu a înțeles-o și care i-ar fi putut salva viața

Citește și

EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
ULTIMA ORĂ Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
13:36
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
ULTIMA ORĂ Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”
13:07
Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?