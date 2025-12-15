Prima pagină » Actualitate » Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML

Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
15 dec. 2025, 10:11, Actualitate
Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML

Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru deshumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării autopsiei necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul. Dezhumarea va avea loc azi, 15 decembrie, au transmis surse Gândul. 

UPDATE: Deshumarea Rodicăi Stănoiu a avut loc la Cimitirul Izvorul nou și trupul neînsuflețit a fost preluat de ambulanța INML pentru efectuarea autopsiei, precizează surse Gândul. Autopsia va avea loc tot azi.

Procesul de deshumare ar urma să aibă loc cât mai repede, în decursul zilei de azi, mai adaugă aceleași surse.

Știre în curs de actualizare.

Decesul Rodicăi Stănoiu, înregistrat ca dosar penal pentru moarte suspectă

La data de 12 decembrie, decesul Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat ca dosar penal pentru moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Procurorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând ca, în perioada următoare, să fie demarate și audieri, conform surselor Gândul.

Dosarul a fost deschis oficial după decesul fostului ministru al Justiției, anchetatorii dorind să clarifice circumstanțele în care aceasta a murit.

În acest sens, au fost cerute fișele medicale și alte documente relevante de la unitățile spitalicești unde Rodica Stănoiu a fost tratată.

De altfel, după moartea sa, în atenția publică au fost aduse o serie de aspecte controversate din ultimii ani ai vieții sale. Deși a trecut recent în neființă, fostul ministru al Justiției nu pare să aibă liniște nici după deces, mai ales în contextul unei relații sentimentale intens discutate în cercurile apropiate.

FOTO: Mediafax/CanCan

