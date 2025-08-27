Imagini dezolante cu urmările INCENDIULUI dezastruos de la Dragonul Roșu. Pompierii sting ultimele focare la peste 12 ore de la incident

Incendiul care a izbucnit marți noapte, în jurul orei 22:00, la complexul Dragonul Roșu din nordul Capitalei, s-a întins pe o suprafață de aproximativ 3.800 de metri pătrați, iar pompieri s-au luptat ore întregi pentru a stinge flăcările.

La mai mult de 12 ore de la incident, echipaje de pompierii se află la fața locului pentru a lichida ultimele focare. În urma incendiului, hala a fost distrusă aproape integral, iar locul este plin de munți deșeuri arse.

Flăcările au degajat un fum dens, înecăcios care s-a răspândit cu repeziciune în Capitală, fiind resimțit chiar și de locuitorii care locuiesc în zona de sud.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30. Suprafața afectată a fost de 3.800 mp, iar la fața locului au acționat 28 de autospeciale de stingere, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF).

Autoritățile au transmis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Echipajele de pompieri au acționat cu 28 de autospeciale de stingere, au transmis reprezentanții instituției.

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipaje chemate din turele libere pentru a sprijini pompierii aflați deja în misiune.