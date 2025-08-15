Ucraina a lansat mai multe ATACURI în sudul Rusiei, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Ucraina a lansat joi mai multe atacuri cu drone în sudul Rusiei, cu doar o zi înainte ca președintele SUA, Donald Trump, să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska.

În urma atacurilor, cel puțin o persoană a murit și alte 16 au fost rănite, informează Reuters.

O dronă ucraineană a lovit un bloc de apartamente din Rostov-pe-Don, rănind 13 persoane care au fost transferate la unități medicale pentru tratament, potrivit guvernatorului regiunii, Iuri Slyusar.

Într-un alt atac cu drone, în Belgorod, trei persoane au fost rănite, potrivit oficialilor locali. Veaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii, a postat o înregistrare video care arată cum o dronă lovește o mașină în orașul situat la aproximativ 40 de kilometri nord de granița cu Ucraina, arată The Hill. O persoană a fost ucisă în urma acestui atac. Oficialii ucraineni nu au comentat atacurile.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a susținut miercuri seară că resturile unui atac cu drone militare ucrainene au provocat un incendiu și scurgeri de petrol la o rafinărie locală.

Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele sale de apărare au interceptat 44 de drone ucrainene, distrugând sau interceptând nouă deasupra regiunii Volgograd, în cursul zilelor de miercuri și joi.

Atacurile, cu o zi înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin

Atacurile vin cu o zi înainte de întâlnirea din statul american Alaska dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi se vor întâlni joi, la Baza Elmendorf-Richardson de lângă Anchorage, Alaska, aceasta fiind prima vizită a președintelui rus în SUA din 2015.

În cadrul întâlnirii, cei doi vor discuta, printre altele, și despre conflictul din Ucraina, iar după reuniune, aceștia vor susține o conferință comună de presă.

„Președintele dorește să epuizeze toate opțiunile pentru a încerca să aducă acest război la o rezolvare pașnică”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ultima întâlnire personală dintre Trump și Putin a avut loc la Helsinki în 2018, în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă.

