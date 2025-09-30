Prima pagină » Actualitate » Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje

30 sept. 2025, 14:07, Actualitate
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje

Imagini devenite virale pe Tik Tok, cu o nepaleză care se întoarce în țara sa, după doi ani munciți în Europa. Filmarea este cutremurătoare și arată cât de simple sunt, de fapt, bucuriile acestor oameni care pleacă să muncească la mii de kilometri distanță de casă, în speranța că vor avea o viață mai bună.

În ultimii doi ani, Ashmita a lucrat în Marea Britanie și nu și-a putut vedea familia în tot acest timp. Însă momentul reîntoarcerii acasă a venit luna aceasta, iar tânăra s-a filmat în vreme ce-și pregătea bagajele, cu trei zile înainte de plecare.

Astfel, tânăra nepaleză a umplut o valiză mare doar cu dulciuri care, pentru cei mai mulți europeni sunt comune, dar la ea acasă, în Nepal, sunt foarte rare.

Zâmbind fericită, Ashmita s-a așezat pe podea, cu valiza desfăcută în față și cu foarte multe dulciuri lângă ea. Aranjează bomboanele, adaugă apoi niște cutii cu napolitana, iar deasupra lor mai pune câteva haine pentru copii și o pereche de teniși.

Imaginile s-au viralizat rapid și au primit mii de reacții. Printre comentatori s-au aflat și țiva români:

Nici nu știți câte lacrimi sunt în spatele acelor dulciuri. Cât dor și câtă durere”, a scris un român pe TikTok. Așa am fost cândva și noi”.

