Marinela Chelaru avea o pensie infimă, iar un sfert din sumă mergea pe medicamente pentru că, în ultimii ani, a trecut prin probleme serioase de sănătate, inclusiv patru accidente vasculare cerebrale, care au necesitat intervenții chirurgicale complexe.

A urmat o recuperare greoaie, care i-a afectat mișcarea și capacitatea de a face lucruri zilnice fără efort. Dar, în același timp, a trebuit să se confrunte și cu probleme financiare, pentru că veniturile lunare erau prea mici pentru a acoperi cheltuielile, mai ales cele legate de tratamentele medicale.

Potrivit Cancan, avea pensie modestă, care după recalculări a ajuns la aproximativ 2.000 de lei pe lună. Din această sumă, aproape un sfert mergea către medicamentele necesare pentru menținerea stării de sănătate și prevenirea complicațiilor.

„Pensia mi-a rămas aceeași. Nu iau mai mult de 2.000. Am o pensie de-i dau pe toți pe spate… Să vedem acum dacă o măresc. Eu tot mai sper. Asta e viața noastră, a pensionarilor. Trag de bani cât pot. Și soțul mai are un pic și se pensionează și el. Dar deocamdată muncește. Când o intra și el la pensie, nu știu ce vom mai face”, declara actrița pentru sursa citată.

Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră strălucită, dar și multe regrete.

Trupul neînsuflețit al actriței va fi depus duminică, 12 octombrie, la Capela cimitirului Tudor Vladimirescu, omagiile putând fi aduse după ora 13:00. Înmormântarea va avea loc luni, 14 octombrie, la ora 11:30.

