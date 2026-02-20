Prima pagină » Actualitate » Imaginile care l-ar înfuria pe Trump. Nicușor Dan s-a așezat pe șapca suvenir primită înainte de începerea Consiliului Păcii

Imaginile care l-ar înfuria pe Trump. Nicușor Dan s-a așezat pe șapca suvenir primită înainte de începerea Consiliului Păcii

Luiza Dobrescu
20 feb. 2026, 10:03, Actualitate

Preşedintele Nicuşor Dan continuă tradiția instituită de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă din America. Nu știm ce a făcut fostul președinte cu suvenirul, dar șapca roșie primită de Nicușor Dan nu a avut cea mai fericită soartă, așa cum arată imaginile surprinse cu Nicușor Dan la Consililul Păcii.

Unde a ascuns Nicușor Dan șapca lui Trump?

După ce și-a ocupat locul la masa observatorilor, surpriză: șapca a dispărut. Semn că un consilier, cum ar fi și firesc, i-a preluat suvenirul. Misterul s-a elucidat rapid. În momentul în care președintele s-a ridicat de pe scaun, a reapărut șapca roșie, odată cu întrebarea: de unde a scos-o?

Răspunsul la această întrebare a fost înregistrat pe video. Se vede cum președintele pune șapca pe scaun, apoi se așează grijuliu. Peste ea? Lângă ea?  După ce se așează se fâstâcește, ca și cum ar fi deranjat de cozoroc.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele

Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul
16:41
Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul
POLITICĂ Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
15:49
Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
INEDIT ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro
15:48
ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro
FLASH NEWS Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby”
15:32
Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby”
AUTO Capcană în trafic pentru șoferi. Greșeala care aduce o amendă de până la 4.000 de lei
15:09
Capcană în trafic pentru șoferi. Greșeala care aduce o amendă de până la 4.000 de lei
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Eucaliptul curcubeu: arborele cu scoarță multicoloră care pare pictat manual
CONTROVERSĂ Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
16:36
Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
RELIGIE Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
16:18
Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
MILITAR Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
16:14
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
ECONOMIE Imperiul Dedeman se extinde. După preluarea Carrefour, frații Pavăl vizează acum o piață majoră din Europa
15:29
Imperiul Dedeman se extinde. După preluarea Carrefour, frații Pavăl vizează acum o piață majoră din Europa
ISTORIE 20 februarie sau ziua în care democrația din România a murit pentru mai bine de 50 de ani
15:07
20 februarie sau ziua în care democrația din România a murit pentru mai bine de 50 de ani
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba

Cele mai noi

Trimite acest link pe