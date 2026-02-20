Imaginile care l-ar înfuria pe Trump. Nicușor Dan s-a așezat pe șapca suvenir primită înainte de începerea Consiliului Păcii

Preşedintele Nicuşor Dan continuă tradiția instituită de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă din America. Nu știm ce a făcut fostul președinte cu suvenirul, dar șapca roșie primită de Nicușor Dan nu a avut cea mai fericită soartă, așa cum arată imaginile surprinse cu Nicușor Dan la Consililul Păcii.

Unde a ascuns Nicușor Dan șapca lui Trump?

După ce și-a ocupat locul la masa observatorilor, surpriză: șapca a dispărut. Semn că un consilier, cum ar fi și firesc, i-a preluat suvenirul. Misterul s-a elucidat rapid. În momentul în care președintele s-a ridicat de pe scaun, a reapărut șapca roșie, odată cu întrebarea: de unde a scos-o?

Răspunsul la această întrebare a fost înregistrat pe video. Se vede cum președintele pune șapca pe scaun, apoi se așează grijuliu. Peste ea? Lângă ea? După ce se așează se fâstâcește, ca și cum ar fi deranjat de cozoroc.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele

Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii