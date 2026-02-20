Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele

În cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington, președintele Donald Trump a declarat despre români că sunt oameni „fantastici”, deși l-a confundat pe Nicușor Dan cu premierul. Tot liderul de la Casa Albă s-a referit la români ca fiind „grozavi”, în urmă cu doar câteva luni, după ce tocmai retrăsese militarii NATO din țara noastră.

Discursul lui Donald Trump susținut joi, la Consiliul pentru Pace de la Washington a fost urmărit de lideri de stat, dar și de români din toată lumea.

Donald Trump, după ce a retras trupele NATO din țară: „SUA și România au o relație foarte bună”

Donald Trump a mai vorbit despre români și în noiembrie anul trecut, când l-a primit la Casa Albă pe premierul Ungariei Viktor Orban.

Evenimentul a avut loc, la scurt timp după ce Trump a decis retragerea unei părți a militarilor NATO din România. Întrebat despre acest subiect, în cadrul unei conferințe de presă, liderul american a declarat că SUA și România sunt în relații „foarte bune” și că românii sunt „grozavi”.

„Se întâmplă să-i plac pe români. Cred că sunt oameni grozavi. SUA și România au o relație foarte bună”, a declarat Donald Trump.

Mai exact Trump a utilizat aceeași retorică în termeni superlativi pentru a se erija de la o întrebare incomodă.

Nicușor Dan nu a avut o întâlnire bilaterală cu Donald Trump

Testul președinției pentru Nicușor Dan rămâne o vizită bilaterală cu Donald Trump în Biroul Oval. Liderul de la Cotroceni speculează acest eveniment încă din 2025 și susține că invitația există, însă nu a putut oferi o dată.

Nicușor Dan promisese, inițial, că această întâlnire, absolut necesară pentru consolidarea relațiilor strategice cu SUA, ar urma să aibă loc „la începutul anului”. Din păcate, președintele continuă să amâne momentul și să dea termene noi pentru întâlnirea cu președintele Statelor Unite.