Mazilirea liberalilor despre care partidul spune că au uneltit împotriva PNL a atras după sine şi înlocuirea lor de la şefia filialelor judeţene. Una dintre acestea este şi cea de la Argeş. În prima ședință de filială după decapitarea lui Gorghiu, liberalii s-au adunat într-un pod, așa cum arată imaginile publicate pe Facebook. Din poze, atmosfera pare extrem de tristă sau, în cel mai bun caz, plictisitoare: liberalii din Argeș stau fie pe telefoane, fie se uită pierduți la „scenă”.

Alina Gorghiu, aflată pe lista disidenților, a fost înlocuită cu Mihai Coteţ, vicepreşedintele Senatului.

Mazilirea Alinei Gorghiu a adus un nou şef filialei din Argeş

În calitate de şef nou de filială, Coteț a organizat şi prima şedinţă de la care a postat şi câteva fotografii.

N-am putut să nu remarcăm „entuziasmul” celor prezenţi, având în vedere că pe chipurile lor era destulă subtitrare încât să se înţeleagă atmosfera şi fără prea multe cuvinte.

„Înainte de funcții, contează oamenii. Înainte de tabere, contează organizația”, scrie Mihai Coteţ într-o postare, care a fost preluată şi de filiala judeţeană de partid. Cu aceleaşi text şi chiar aceleaşi poze.

„Astăzi am avut o primă întâlnire informală alături colegii liberali care au făcut parte din Biroul Politic Județean. Nu pentru a face „inventarul taberelor”, ci pentru a discuta despre ce avem de construit împreună de acum încolo”.

Coteţ a împrumutat deja din apucăturile lui Ilie Bolojan

Pe lângă obişnuiţii partidului pregătiţi mereu cu aplauze şi felicitări pentru şefii de partid, indiferent cine ar fi aceştia, s-au remarcat mai multe comentarii nu tocmai măgulitoare la adresa liberalilor.

Cineva a încercat chiar să-i atragă atenţia lui Mihai Coteţ că pozele alese nu sunt dintre cele mai fericite, însă a fost ignorat cu succes, iar comentariul a fost şters de către administratorii paginii.

Şi dacă vi se pare că sala de şedinţe a liberalilor de la Argeş seamănă cu un pod, nu vi se pare. Chiar aşa şi este. Sediul în care PNL Argeş îşi desfăşoară şedinţele este o vilă care a aparţinut celor de la PDL şi care le-a revenit liberalilor după desfiinţarea Partidului Democrat Liberal.