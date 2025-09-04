Prima pagină » Actualitate » Imnul național și rugăciunea „Tatăl nostru”, la începutul fiecărei zi de școală. AUR a depus proiectul de lege în Parlament

Ruxandra Radulescu
04 sept. 2025, 11:28, Actualitate
Imnul național și rugăciunea

Parlamentarii AUR au propus un proiect de lege în Parlament ce presupune ca în toate școlile din România, ziua să înceapă cu intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Documentul a apărut miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), potrivit edupedu.ro.

Inițiativa vizează modificarea legii învățământului preuniversitar 198/2023, directorul fiecărei unități de învățământ poate decide introducerea zilnică a acestor momente la începutul programului școlar.

Articolul de lege prevede „intonarea Imnului național al României Deșteaptă-te, române! în forma prescurtată prevăzută de Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului și folosirea sigiliilor și stemei României de către autoritățile și instituțiile publice” și „rostirea rugăciunii Tatăl nostru”.

Participarea ar fi opțională, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, însă textul proiectului prevede că refuzul trebuie comunicat în scris directorului unității de învățământ, „fără a fi nevoie de motivarea acestuia și fără ca cel care refuză să sufere niciun prejudiciu”. Dacă un profesor refuză participarea, atunci elevii clasei respective ar sta însoțiți la moment de un alt profesor.

FOTO: Envato/Facebook AUR/Mediafax

Mediafax
