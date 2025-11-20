Prima pagină » Actualitate » Impozit auto 2026: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții

Impozit auto 2026: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții

20 nov. 2025, 16:18, Actualitate
Impozit auto 2026: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Se anunță impozite mai mari, din 2026. Începând cu anul viitor, impozitele auto din România vor trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii. Statul schimbă complet modul de calcul, iar principiul devine poluatorul plătește”. Prin urmare, mașinile nu vor mai fi taxate numai pe baza capacității cilindrice, ci și în funcție de norma de poluare.

Vehiculele vechi, non-Euro sau Euro 1-3, vor plăti semnificativ mai mult, în vreme ce, mașinile noi, Euro 6, hibrid sau electrice, vor avea impozite mai mici sau cel puțin apropiate de nivelul actual.

Astfel, noua formulă se aplică pentru primele opt categorii de vehicule cu tracțiune mecanică, de la motociclete până la autobuze, potrivit BZI. Impozitul va ține cont de:

  • praguri de cilindree: 1.600 cm³, 2.000 cm³, 2.600 cm³ și 3.000 cm³
  • norma de poluare: non-Euro, Euro 1–6, hibride cu emisii sub 50 g CO₂/km

Impozitul va crește treptat la fiecare 200 cm³.

foto ilustrativa; sursa foto: Envato

foto ilustrativa; sursa foto: Envato

Impozite mai mari, de anul viitor. Cât plătim, estimativ, în anul 2026

Autoturisme 1.600 cm³:

Euro 3: 240 lei

Euro 6: 200 lei

Comparativ cu 2025: aprox. 100 lei

Autoturisme peste 2.000 cm³:

Euro 6: 850 lei

Comparativ cu 2025: aprox. 1.000 lei

Autoturisme 1,6–2,0 litri:

Euro 0–3: 237,6 – 297 lei

Euro 4: 228 – 285 lei

Euro 5: 213 – 267 lei

Mașini electrice:

taxă unică de 40 lei

Exemplu București (1.400–1.600 cm³):

2025: 82 lei

2026: 91 – 132 lei, în funcție de norma de poluare

Mașinile care pot ajunge fie impozitate triplu

Cele mai afectate vor fi vehiculele fabricate înainte de anul 2005, mai ales cele cu norme non-Euro sau Euro 1–2. Estimările indică faptul unele taxe se vor dubla sau tripla, în vreme ce media creșterii pentru toți șoferii va fi de aproximativ 30%.

Ajustarea aceasta vine într-un context în care România are una dintre cele mai îmbătrânite flote auto din UE. Astfel, din cele peste 8,6 milioane de autoturisme, numai un sfert au sub 15 ani.

Impozit pe moștenire. Cine îl plătește, dar și ce valoare are potrivit legii

