Premierul Ilie Bolojan a transmis un amplu mesaj de condoleanțe, pe contul personal de Facebook, în care își exprimă compasiunea pentru părinții copiilor dispăruți la Iași. De asemenea, prim-ministrul României promite o reformă în sistem.

În egală măsură, prim-ministrul cere, la fel ca președintele țării într-un mesaj de vineri după-amiază, ca autoritățile să ia măsuri cu celeritate pentru anchetarea celor vinovați de această tragedie

Premierul promite că vinovații vor fi cunoscuți cât mai repede

”Transmit condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul Sf. Maria din Iași.

Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații.

Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre.

Pacientul, sacrificat de prea multe ori Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul.

Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă”, a scris Ilie Bolojan.

Ministerul Sănătății a anunţat și primele sancţiuni aplicate de inspectorii DSP în acest caz tragic petrecut la Iași.

