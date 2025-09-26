Nicușor Dan este „profund îndurerat” de tragedia de la Iași. Președintele cere o anchetă de urgență și „toleranță zero”

După decesul tragic a 6 copii la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, Nicușor Dan s-a declarat „profund îndurerat” într-un mesaj public. Președintele a solicitat o anchetă în regim de urgență pentru a elucida circumstanțele cazului și a se evita pe viitor cazuri asemănătoare.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Nicușor Dan solicită „transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete”.

„Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat” El însuși tată a doi copii, șeful statului și-a exprimat compasiunea pentru familiile micuților, asigurându-le de toată susținerea sa. În acest sens, Nicușor Dan a asigurat că va face toate demersurile, în calitatea sa de președinte, pentrru ca ancheta să se desfășoare în transparență totală.

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale. Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete”, a scris președintele României pe Facebook.

Cazul de la Iași confirmă o problemă sistemică a României

În același mesaj, președintele a mai cerut „toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”.

„În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților. România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor. Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce 6 copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă. Directorul spitalului, Cătălina Ionescu, a declarat că „primul caz a fost pe data de 7 septembrie”, pe 16 septembrie apărând și alte cazuri”. Ministerul Sănătății a anunţat și primele sancţiuni aplicate de inspectorii DSP.

