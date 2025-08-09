Situație periculoasă în New York City! Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în zona turistică populară Time Square. Din primele informații, atacatorul – un tânăr în vârstă de 17 ani – a fost arestat. Totul ar fi pornit de la o dispută verbală între tânărul de 17 ani și bărbatul de 65 de ani, iar lucrurile au degenerat rapid.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody. For licensing email [email protected] pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Incidentul a avut loc la intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue

Trei persoane au fost rănite şi un suspect a fost reţinut, potrivit informațiilor stiripesurse. ro. Poliţia oraşului a declarat pentru New York Post că cele trei victime sunt o femeie de 18 ani şi doi bărbaţi în vârstă de 19 şi 65 de ani. Acestea ar fi fost împuşcate în gât şi în picioare.

Sursă foto: Viral News NYC

