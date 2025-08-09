Prima pagină » Actualitate » E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pe 15 august. Locul întâlnirii, un fost teritoriu rusesc cumpărat de americani

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pe 15 august. Locul întâlnirii, un fost teritoriu rusesc cumpărat de americani

09 aug. 2025, 07:47, Actualitate
E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pe 15 august. Locul întâlnirii, un fost teritoriu rusesc cumpărat de americani

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Anunțul întâlnirii a venit la numai câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a putea pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său, în februarie 2022.

De precizat este că, întâlnirea aceasta va fi prima între cei doi lideri din iunie 2019 în Japonia, la un an după summitul de la Helsinki, unde Donald Trump a avut un ton decisiv conciliant cu omul forte al Kremlinului. De asemenea, Vladimir Putin nu a mai pus piciorul pe pământ american din 2015, din timpul preşedinţiei lui Barack Obama.

Foto: Profimedia

Autorul recomandă:

Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import

Donald Trump a anunțat semnarea unui ACORD de pace între Armenia și Azerbaidjan/Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes

Citește și

ACTUALITATE După aproape 24 de ani, au fost descoperite rămășițele a trei victime ale ATENTATELOR din 11 septembrie 2001
08:31
După aproape 24 de ani, au fost descoperite rămășițele a trei victime ale ATENTATELOR din 11 septembrie 2001
ACTUALITATE Un turist de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul său a fost recuperat de Salvamont din Munții Făgăraș
07:58
Un turist de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul său a fost recuperat de Salvamont din Munții Făgăraș
ACTUALITATE 9 AUGUST, calendarul zilei: Marcy din serialul „Familia Bundy” împlinește 67 de ani, Eric Bana 57/ Este ucisă Sharon Tate
07:15
9 AUGUST, calendarul zilei: Marcy din serialul „Familia Bundy” împlinește 67 de ani, Eric Bana 57/ Este ucisă Sharon Tate
VIDEO Efectul Iliescu în Coaliție. Ciprian Ciucu speră că amenițarea PSD de a debarca în OPOZIȚIE este un joc politic intern
23:29
Efectul Iliescu în Coaliție. Ciprian Ciucu speră că amenițarea PSD de a debarca în OPOZIȚIE este un joc politic intern
POLITICĂ Fritz merge pe varianta CANDIDATULUI UNIC de DREAPTA la București. Drulă, alegerea ideală
22:11
Fritz merge pe varianta CANDIDATULUI UNIC de DREAPTA la București. Drulă, alegerea ideală
ACTUALITATE Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei
20:26
Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Cancan.ro
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Am pierdut unul dintre cei mai mari actori ai României. A plecat de dor după iubirea vieții sale: Mă las lumii în dar
Evz.ro
Colțunași moldovenești. Secretul bunicilor pentru un desert nemuritor
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Cât au costat funeraliile fostului președinte Ion Iliescu?
SPORT FCSB a scăpat de Alex Băluță, care și-a reziliat contractul! „A semnat încetarea”
07:47
FCSB a scăpat de Alex Băluță, care și-a reziliat contractul! „A semnat încetarea”
SPORT Dinamo a învins pe Metaloglobus 1-0, dar Zeljko Kopic nu e mulțumit. „Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție”
07:34
Dinamo a învins pe Metaloglobus 1-0, dar Zeljko Kopic nu e mulțumit. „Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție”
ANALIZĂ La Repubblica: Ce îl sperie pe Vladimir Putin după trei ani și jumătate de război în Ucraina /Liderul Rusiei vrea evitarea războiului NUCLEAR cu NATO
07:30
La Repubblica: Ce îl sperie pe Vladimir Putin după trei ani și jumătate de război în Ucraina /Liderul Rusiei vrea evitarea războiului NUCLEAR cu NATO
SPORT Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Teja: „În repriza a doua nu am văzut-o pe Dinamo”
07:29
Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Teja: „În repriza a doua nu am văzut-o pe Dinamo”
HOROSCOP Două zodii urcă pe culmile NOROCULUI până la final de august. Se dărâmă orice barieră din calea lor
07:27
Două zodii urcă pe culmile NOROCULUI până la final de august. Se dărâmă orice barieră din calea lor
EXCLUSIV CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului
07:00
CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului