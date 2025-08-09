Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Anunțul întâlnirii a venit la numai câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a putea pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său, în februarie 2022.

De precizat este că, întâlnirea aceasta va fi prima între cei doi lideri din iunie 2019 în Japonia, la un an după summitul de la Helsinki, unde Donald Trump a avut un ton decisiv conciliant cu omul forte al Kremlinului. De asemenea, Vladimir Putin nu a mai pus piciorul pe pământ american din 2015, din timpul preşedinţiei lui Barack Obama.

Foto: Profimedia

