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În 1960, „litoralul” Hunedoarei atrăgea zeci de mii de turiști din toată România. Lacul Cinciș este vizat acum de un proiect ambițios, care îi va reda strălucirea de altădată

În 1960, „litoralul” Hunedoarei atrăgea zeci de mii de turiști din toată România. Lacul Cinciș este vizat acum de un proiect ambițios, care îi va reda strălucirea de altădată
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Lacul Cinciș din Hunedoara este revitalizat turistic cu prilejul modernizării șoselei care urcă în serpentine deasupra barajului său, ocolește lacul și continuă spre Ținutul Pădurenilor și Munții Poiana Ruscă, scrie adevărul.ro.

Lacul Cinciș a fost amenajat la începutul anilor 1960, iar în următoarele decenii a fost una din cele mai populare zone de agrement ale Hunedoarei.

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Barajul său în arc de beton, de pe râul Cerna, înalt de 50 de metri, a fost ridicat în numai 14 luni, în anii 1962-1963.

În spatele său, valea ocupată în trecut de mai multe sate pitorești din Ținutul Pădurenilor a fost inundată de apele noului lac de acumulare.

Localnicii din satele Cinciș, Cerna, Baia Craiului și din alte câteva cătune acoperite de ape au fost strămutați în noul sat Cinciș-Cerna, înființat în 1962 în apropierea barajului, aflat la zece kilometri de Hunedoara.

De ce a scăzut popularitatea Lacului Cinciș

După ce a fost – ani la rând – una din cele mai căutate destinate turistice din Hunedoara, începând cu anii 1990, lucrurile s-au schimbat.

Oamenii au renunțat treptat la turismul cu cortul, adesea preferat de cei care ajungeau pe malul lacului.

Turismul a fost afectat și de scăderea economică a Hunedoarei. În trecut, lacul a fost preferat de mii de familii de muncitori din combinatul siderurgic Hunedoara și din Ghelari și Teliuc.

Locurile de muncă din uzinele și minele de fier s-au năruit treptat după 1990. Astfel a scăzut și apetitul localnicilor pentru excursii de weekend și vacanțe pe malul Lacului Cinciș.

Un alt motiv al declinului turistic al zonei a fost trecerea în proprietate privată a celor mai multe terenuri de pe malul drept al lacului, care în trecut puteau fi ocupate de turiști.

În doar câteva locuri neamenajate turiștii mai pot coborî până la firul apei fără să fie taxați de administratorii campingurilor și ai altor unități de turism.

Dar marea problemă a Lacului Cinciș a fost drumul de acces.

Deși se află pe un traseu turistic important, care leagă municipiul Hunedoara de satele pitorești de pe Valea Cernei hunedorene și din Munții Poiana Ruscă, zona Lacului Cinciș este în continuare deservită de un drum județean degradat.

Construit la începutul anilor ’60, în contextul amenajării hidrotehnice, drumul prezintă numeroase denivelări, accentuate în timp de traficul tot mai intens al camioanelor care transportă lemn exploatat din Ținutul Pădurenilor.

Șantierul de pe drumul lacului

În ultimii ani, lucrările la rețeaua de apă și canalizare a oazei turistice de pe malul lacului au contribuit la starea degradată a șoselei.

DN687D a intrat în șantier în vara acestui an. Primul strat nou de asfalt a fost așternut pe mai mulți kilometri.

Peste 26 milioane de lei fără TVA sunt investite în modernizarea șoselei care ocolește Lacul Cinciș, din zona barajului Teliuc până la „coada” acestuia, în Toplița, de unde continuă spre Ținutul Pădurenilor și, prin Munții Poiana Ruscă, spre Caraș-Severin.

„Litoralul” Hunedoarei

Lacul Cinciș, amenajat la începutul anilor 1960, odată cu ridicarea barajului de pe râul Cerna, reprezinta un adevărat „litoral” al Hunedoarei.

Apele lacului au acoperit vetrele satelor Cinciș-Cerna, Valea Ploștii, Baia Craiului, Moara Ungurului și Ciuleni.

Amenajat pentru a asigura necesarul de apă al combinatului siderurgic și al municipiului Hunedoara, Lacul Cinciș s-a transformat, în timp, într-una dintre cele mai îndrăgite destinații de agrement din vestul țării. Până în anii ’90, supranumit „litoralul” Hunedoarei, lacul atrăgea numeroși turiști, fascinați de peisajele în care pășunile, livezile și pădurile coborau până la maluri. În anii ’60 și ’70, oferta de cazare și petrecere a timpului liber era susținută de motelul Cinciș, complexul Casa Albă și două zone amenajate pentru camping.

În ultimii 30 de ani, peisajul s-a schimbat. Cele mai multe terenuri de pe malul sudic au devenit private și au fost îngrădite, iar de-a lungul șoselei a luat naștere un adevărat sat de vacanță, cu case, pensiuni, moteluri și campinguri.

Pe unul dintre malurile Lacului Cinciș, accesul la apă este aproape complet îngrădit pe o distanță de circa șapte kilometri, de la baraj până în apropierea vechii biserici „Maria Tereza”.

Malul opus a rămas împădurit, ascunzând urmele satelor și cătunelor abandonate după amenajarea lacului. La coada acumulării, în fostul sat Baia Craiului, aluviunile și vegetația deasă au acoperit treptat vechea vatră a așezării. Ruinele uneia dintre bisericile satului au rămas pe uscat, însă accesul la ele este îngreunat de desișurile care au invadat țărmul.

Sursa foto: Wikipedia

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