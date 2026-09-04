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În 2019, un bărbat a început să sape o casă cu 2 etaje într-un munte din China. După 7 ani, a făcut-o în sfârșit locuibilă. Cum arată casa

În 2019, un bărbat a început să sape o casă cu 2 etaje într-un munte din China. După 7 ani, a făcut-o în sfârșit locuibilă. Cum arată casa
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Un bărbat din Sichuan, China, a petrecut șapte ani transformând o stâncă brută de gresie într-o locuință cu două niveluri pentru familia sa, folosindu-și experiența în mineritul cărbunelui și în construcții ca să sculpteze încăperi, scări și mobilier direct în munte, scrie Times Of India. 

Proiectul extraordinar a rezistat infiltrațiilor de apă și furtunilor puternice, provocărilor structurale și unei pauze de doi ani care a permis naturii să recupereze părți ale proprietății.

Proiectul a început în 2019, când bărbatul, identificat ca fiind Hu Ge sau domnul Hu a decis să construiască o casă de familie diferită de construcțiile convenționale din cărămidă și mortar. În loc să construiască pe munte, a ales să sculpteze în el. A ales să-și amenajeze un dormitor și un spațiu de zi la parter, apoi să excaveze un al doilea nivel pentru cei doi copii ai săi și să conecteze ambele niveluri, cu o scară interioară.

Ploaia s-a dovedit a fi una dintre cele mai grave amenințări la adresa casei sale. Pe când excava dormitorul, el a observat un curent de aer care trece prin stâncă, indicând prezența fisurilor. A creat un șanț de drenaj pentru a direcționa apa spre intrare și a sigilat crăpăturile cu ciment. far Furtuni puternice au scos ulterior la iveală slăbiciunea sistemului. Apa a început să se reverse prin munte copleșind sistemul de drenaj și obligându-l să consolideze zona cu adaos de ciment și spumă expandabilă. De asemenea, a lăsat deschideri pentru ventilație, deoarece etanșarea completă ar putea face ca piatra să rețină umiditatea în interior.

Apoi, a tras personal cablul electric prin pădure pentru a aduce electricitate la proprietatea izolată. Pentru apă, a găsit un izvor natural la o distanță de aproximativ un kilometru, și a dezvoltat un sistem pentru a pompa apa într-un rezervor de stocare în apropierea casei.

Această locuință neobișnuită a fost concepută pentru a reduce la minimum necesitatea de a aduce mobilă masivă în casă.

La nivelul superior, a sculptat un spațiu de lucru direct în gresie. O secțiune centrală a devenit un birou, în timp ce, poziționate cu grijă, a asigurarea ventilația și a lumina naturală. De asemenea, a inclus un sistem de drenaj în proiect, executând prin găurire canale cu o ușoară înclinație în jos, astfel încât apa de ploaie să scape.

După ani de foraje, săpături și reconstrucții, locuința dispune de multe dintre dotările unei case convenționale, inclusiv electricitate, apă curentă, băi, bucătărie, încălzire, Wi-Fi. Etajul superior este încă în construcție. El continuă să excaveze și să extindă zona planificată pentru copii, fiind încă de lucru până la finalizarea completă a locuinței.

Comentarii 1
  • Alec Alec

    Jumatate din populatia chinei traieste in mici grote sapate in stanca (nu vorbesc de populatia Tujia) si manaNca din gunoaie, la propriu. Sunt cei care refuza controlul maoist al statului. Sunt materiale destule pentru cei care vor sa vada adevarul. Va veni un moment cand maoismul chinez va interveni si peste acest om. a mai fost un caz, in urma cu cca 30 de ani, cu un om care s-a ascuns in padure si, de asemenea, locuia intr-o grota in stanca. A trait asa cca 10 ani, pana cand cintezoii statali l-au gasit si l-au inchis la spital ca, desigur, nu era „sanatos”. De ce oare admiratorii chinei nu traiesc acolo? cu exceptia securicilor „escu” numiti acolo?
    Fake Rich of China: The Secret Lives and Lies of ‘Shanghai Socialites’ | China Economy | Internet
    Many Chinese People Are Digging Through Trash to Survive youtube
    Once China Said: If You Are Hungry, Pick Trash—Now Even Trash Is Hard To Find
    Hole is where the heart is for Chinese cave dwellers

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