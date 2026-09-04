Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan primește vineri la Cotroceni 17 ambasadori străini pentru prezentarea scrisorilor de acreditare

Nicușor Dan primește vineri la Cotroceni 17 ambasadori străini pentru prezentarea scrisorilor de acreditare

Nicușor Dan primește vineri la Cotroceni 17 ambasadori străini pentru prezentarea scrisorilor de acreditare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan va primi vineri, la Palatul Cotroceni, 17 ambasadori străini agreați, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, potrivit comunicatul emis de Administrația Prezidențială.

Printre diplomații care își vor prezenta scrisorile de acreditare se numără noii ambasadori ai Canadei, Kevin Rex, Serbiei, Dragan Simeunovic, și Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ambasadorii mai multor state își vor prezenta scrisorile de acreditare

De asemenea, la Cotroceni vor fi primiți ambasadorii Republicii Socialiste Vietnam, Regatului Arabiei Saudite, Republicii Islamice Iran, Republicii Coreea, Republicii Algeriene Democratice și Populare, Republicii Chile, Republicii Kazahstan, Regatului Thailanda, Republicii Coasta de Fildeș, Republicii Panama, Regatului Cambodgiei, Republicii Guatemala, Republicii El Salvador și Republicii Ghana.

Primirile sunt programate începând cu ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Nicușor-Dan

Sursa foto: Mediafax

Nicușor Dan l-a primit ieri la Cotroceni pe președintele Consiliului European, António Costa

Președintele Nicușor Dan l-a primit joi dimineață, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, António Costa. Cei doi discută despre prioritățile României la nivel european, în cadrul unui turneu al oficialului european prin capitalele statelor membre, dedicat consultărilor înaintea viitoarelor reuniuni ale Consiliului European.

António Costa a fost întâmpinat de Nicușor Dan în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni. După ceremonia oficială, cei doi oficiali au avut programate convorbiri tête-à-tête, urmate de discuții cu participarea delegațiilor celor două părți.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Au guvernat împreună, iar acum îi acuză de extremism. Cum a ajuns dubla măsură doctrină de partid, după ce USR și-a renegat foștii parteneri de coaliție
08:30
Au guvernat împreună, iar acum îi acuză de extremism. Cum a ajuns dubla măsură doctrină de partid, după ce USR și-a renegat foștii parteneri de coaliție
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
07:25
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele
EXCLUSIV Cititorii Gândul cer viitorului Guvern scăderea taxelor. Ce spun despre creșterea pensiilor și despre reducerea deficitului bugetar. Toate rezultatele celui mai recent sondaj al ziarului
07:02
Cititorii Gândul cer viitorului Guvern scăderea taxelor. Ce spun despre creșterea pensiilor și despre reducerea deficitului bugetar. Toate rezultatele celui mai recent sondaj al ziarului
CONTROVERSĂ Țoiu a plecat la Londra să se întâlnească cu ministrul britanic de Externe, în plin scandal pe jalonul PNRR, ce ar putea costa România milioane de €
00:07
Țoiu a plecat la Londra să se întâlnească cu ministrul britanic de Externe, în plin scandal pe jalonul PNRR, ce ar putea costa România milioane de €
REACȚIE Fostul ministru al Sănătății îi acuză pe Bolojan și pe Țoiu de „trădare” după discuția secretă cu oficialii europeni despre „amendamentul Fritz”
23:22
Fostul ministru al Sănătății îi acuză pe Bolojan și pe Țoiu de „trădare” după discuția secretă cu oficialii europeni despre „amendamentul Fritz”
FLASH NEWS Un raport recent dezvăluie că o mulțime de ONG-uri cunoscute sunt neconforme. Probleme la organizațiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
22:31
Un raport recent dezvăluie că o mulțime de ONG-uri cunoscute sunt neconforme. Probleme la organizațiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Mediafax
România, nouă rută STRATEGICĂ pentru Ucraina. Kievul anunță acorduri pentru transportul combustibilului pe calea ferată și pe Dunăre
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Adevarul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Mediafax
Singurii oameni din lume care pot călători FĂRĂ pașaport. De ce regulile nu li se aplică
Click
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Cea mai tare misiune de care poate nu ai auzit: BepiColombo atinge o nouă etapă
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
VIDEO Ion Cristoiu: Cel mai prost cancelar din Istoria Germaniei a pus la cale cea mai proastă diversiune din Istoria Lumii
09:59
Ion Cristoiu: Cel mai prost cancelar din Istoria Germaniei a pus la cale cea mai proastă diversiune din Istoria Lumii
EXCLUSIV Jaf ca în filme, la Roma. 80 de ceasuri Longines au fost furate de pe Via del Corso în doar 50 de secunde. Hoții au spart vitrina cu o mașină-berbec. Gândul are imagini și detalii exclusive de la fața locului
09:52
Jaf ca în filme, la Roma. 80 de ceasuri Longines au fost furate de pe Via del Corso în doar 50 de secunde. Hoții au spart vitrina cu o mașină-berbec. Gândul are imagini și detalii exclusive de la fața locului
RELIGIE Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România. Unde se vor putea închina credincioșii
09:50
Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România. Unde se vor putea închina credincioșii
POLITICĂ Politico: Merz riscă să piardă politic indiferent de rezultatul alegerilor de duminică. O victorie AfD poate declanșa o criză în CDU
09:46
Politico: Merz riscă să piardă politic indiferent de rezultatul alegerilor de duminică. O victorie AfD poate declanșa o criză în CDU
INEDIT Cine sunt singurii 3 oameni din lume care pot călători fără pașaport. De ce lor nu li se aplică aceleași reguli ca tuturor celorlalte persoane
09:41
Cine sunt singurii 3 oameni din lume care pot călători fără pașaport. De ce lor nu li se aplică aceleași reguli ca tuturor celorlalte persoane
Gândul de Vreme Cum va fi vremea în luna septembrie. Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
09:09
Cum va fi vremea în luna septembrie. Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cele mai noi

Trimite acest link pe