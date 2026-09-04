Președintele Nicușor Dan va primi vineri, la Palatul Cotroceni, 17 ambasadori străini agreați, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, potrivit comunicatul emis de Administrația Prezidențială.

Printre diplomații care își vor prezenta scrisorile de acreditare se numără noii ambasadori ai Canadei, Kevin Rex, Serbiei, Dragan Simeunovic, și Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras.

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Ambasadorii mai multor state își vor prezenta scrisorile de acreditare

De asemenea, la Cotroceni vor fi primiți ambasadorii Republicii Socialiste Vietnam, Regatului Arabiei Saudite, Republicii Islamice Iran, Republicii Coreea, Republicii Algeriene Democratice și Populare, Republicii Chile, Republicii Kazahstan, Regatului Thailanda, Republicii Coasta de Fildeș, Republicii Panama, Regatului Cambodgiei, Republicii Guatemala, Republicii El Salvador și Republicii Ghana.

Primirile sunt programate începând cu ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan l-a primit ieri la Cotroceni pe președintele Consiliului European, António Costa

Președintele Nicușor Dan l-a primit joi dimineață, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, António Costa. Cei doi discută despre prioritățile României la nivel european, în cadrul unui turneu al oficialului european prin capitalele statelor membre, dedicat consultărilor înaintea viitoarelor reuniuni ale Consiliului European.

António Costa a fost întâmpinat de Nicușor Dan în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni. După ceremonia oficială, cei doi oficiali au avut programate convorbiri tête-à-tête, urmate de discuții cu participarea delegațiilor celor două părți.