Calcul complet. Câți ani trebuie să muncești, ca să ajungi la o pensie de 5.000 lei

Gândul a făcut calculul complet. Iată câți ani trebuie să muncești, ca să ajungi la o pensie de 5.000 de lei.

Pentru o pensie netă de 5.000 de lei, este necesară o pensie brută de 5.435 de lei. Iar pentru a ajunge la această pensie brută, este nevoie de un total de 67.10 puncte în sistemul public de pensii, potrivit Legii nr. 360/2023, unde Valoarea Punctului de Referinta este VPR = 81 lei.

Apoi, numărul de ani de muncă depinde de salariul mediu realizat de-a lungul carierei, dar și de punctele de stabilitate acordate pentru o vechime de peste 25 de ani.

a) anii 26 – 30: +0.50 puncte/an

b) anii 31 – 35: +0.75 puncte/an

c) peste 35 de ani: +1.00 punct/an

Ani de muncă necesari. Scenarii

Sunt patru scenarii luate în calcul, după cum urmează:

a) salariul minim pe economie: 45.6 ani necesari

b) salariu mediu pe economie: 39 ani necesari

c) salariu peste medie (+50%): 30 ani necesari

d) salariu dublu (2 x mediu): 24 ani necesari