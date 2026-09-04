O româncă de 29 de ani l-a acuzat de viol pe câștigătorul „Big Brother” din Italia. Bărbatul ar fi amenințat-o cu un cuțit

Mauro Marin este un fost câștigător al show-ului „Grande Fratello”, versiunea italiană a „Big Brother”, concurs pe care l-a câștigat în 2010. Bărbatul face obiectul unei anchete după ce o româncă l-a acuzat de viol. Femeia are 29 de ani și este stabilită la Padova.

Potrivit anchetatorilor, românca susține că a fost amenințată cu un cuțit de aproximativ 30 de centimetri, legată și agresată sexual. Toate violențele s-ar fi petrecut în casa bărbatului.

Marin neagă acuzațiile care i se aduc

Prin avocatul său, Mauro Marin a contestat acuzațiile aduse. El a declarat că, dimpotrivă, actul sexual s-ar fi consumat cu acordul ambelor părți. Potrivit datelor de la dosar, faptele reclamate ar fi avut loc în seara de 7 mai 2026, în locuința lui Mauro Marin din Castelfranco Veneto, provincia Treviso.

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Imediat după formularea acuzațiilor, procurorii l-au înscris pe Marin (46 de ani) în registrul suspecților pentru violență sexuală.

În prezent, bărbatul este cercetat în stare de libertate.

La anchetă, românca a povestit că Mauro Marin a invitat-o acasă la el. Cei doi se știau din 2023 și se mai întâlniseră de câteva ori, dar fără ca între ei să existe relații de natură sexuală. Din cele relatate de femeie, situația a degenerat în momentul în care ea a refuzat să consume alcool împreună cu bărbatul. În acel moment, Mauro Marin ar fi amenințat-o cu un cuțit de aproximativ 30 de centimetri, ar fi legat-o cu cordonul unui halat și ar fi agresat-o sexual.

Proba de la dosar și cum se apără italianul

Anchetatorii spun că, după cele întâmplate, românca ar fi reușit, cumva, să înregistreze câteva cadre cu telefonul mobil, iar proba respectivă se află acum la dosar. Pe imagini s-ar vedea cum Mauro Marin admite că a întreținut un raport sexual cu femeia, dar neagă, totuși, că a folosit violența.

Cu ajutorul unui prieten pe care l-a contactat, victima a reușit să scape din apartament. Însă, susțin procurorii, și acest bărbat ar fi fost amenințat de Marin, care a scos la el un topor.

Ilaria Pempinella, avocata italianului care a câștigat Big Brother, spune că totul este o înscenare și respinge acuzațiile. Potrivit acesteia, cei doi se cunoșteau destul de bine și mai avuseseră întâlniri înainte. Ea susține că, de fapt, actul sexual ar fi fost consensual și contracost.

Procurorii au transmis că vor verifica și versiunea apărării pentru a afla adevărul. Pe 23 septembrie, românca urmează să fie audiată prin procedura italiană numită „incidente probatorio”, care permite conservarea declarației sale pentru un eventual proces.

Mauro Marin a devenit un nume cunoscut în Italia după ce a câștigat ediția din 2010 a emisiunii „Grande Fratello”, varianta locală pentru show-ul „Big Brother”. Agenția ANSA scrie că bărbatul are, deja, o condamnare pentru loviri (și-a bătut fosta parteneră), iar într-un alt dosar este cercetat pentru fapte similare.