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Schimbare majoră la banii scoși de la bancomat. Românii ar putea retrage orice sumă de la ATM, indiferent de banca la care au cardul

Elena Popescu
Schimbare majoră la banii scoși de la bancomat. Românii ar putea retrage orice sumă de la ATM, indiferent de banca la care au cardul
Sursa foto - Caracter ilustrativ
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Schimbare importantă pregătită pentru clienții băncilor din România. Posesorii de carduri ar putea avea dreptul să retragă de la orice bancomat suma exactă de bani pe care o doresc, fără să mai fie obligați să aleagă dintre valorile prestabilite afișate pe ecran.

Măsura este susținută atât de Banca Națională a României, cât și de Guvern și este prevăzută într-un proiect susținut de reprezentanții tuturor partidelor parlamentare.

Inițiativa vine în contextul în care numeroase ATM-uri permit în prezent clienților care folosesc carduri emise de o altă bancă să retragă numerar doar prin selectarea unor sume prestabilite. Astfel, dacă utilizatorul dorește să scoată o sumă care nu se regăsește printre opțiunile afișate de bancomat, acesta nu are întotdeauna posibilitatea de a introduce manual valoarea dorită, notează Profit.ro.

Românii ar putea introduce suma dorită

Proiectul urmărește ca posesorii de carduri să poată retrage numerar de la bancomatul oricărei bănci, fără ca ATM-ul să îi limiteze la o listă de valori prestabilite.

Practic, în loc să aleagă, de exemplu, între sumele afișate pe ecran, utilizatorul ar urma să poată introduce manual suma pe care dorește să o retragă, în limita condițiilor tehnice ale bancomatului și a disponibilului de numerar. Măsura ar fi aplicabilă în special în cazul retragerilor efectuate de clienții unei alte bănci decât cea care operează ATM-ul.

Ce se întâmplă în prezent la multe bancomate

Inițiatorii proiectului atrag atenția că, în prezent, numeroase automate bancare de retragere a numerarului permit utilizatorilor care au carduri emise de alți prestatori de servicii de plată să efectueze retrageri doar prin selectarea unor sume prestabilite.

Problema este că bancomatul nu oferă în toate cazurile și opțiunea de introducere a unei valori personalizate. Prin noua măsură, această limitare ar urma să fie eliminată, astfel încât clientul să poată solicita direct suma de care are nevoie.

Proiectul beneficiază de susținerea reprezentanților tuturor partidelor parlamentare, iar potrivit informațiilor prezentate de Profit.ro, atât Guvernul, cât și BNR sunt de acord cu măsura propusă.

Inițiatorii consideră că posibilitatea de a introduce o sumă personalizată ar simplifica retragerile de numerar și ar oferi utilizatorilor mai mult control asupra banilor pe care îi scot de la ATM.

În cazul în care proiectul va fi adoptat și implementat, clienții nu ar mai trebui să se adapteze exclusiv sumelor stabilite în prealabil de operatorul bancomatului.

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