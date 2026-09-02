În a doua zi a noii sesiuni parlamentare, PNL şi USR se pregătesc să saboteze iar lucrările plenului Camerei Deputaţilor

Începând cu ora 10.00, PNL şi USR se pregătesc să saboteze iar plenul camerei Deputaţilor.

Surse din cadrul partidelor au declarat, pentru Gândul, că vor sabota iar lucrările, din cauza funcţiei care le-a fost luată pe 1 septembrie, de secretar al Camerei Deputaţilor, funcţie pe care PNL o considera că ar aparţine liberalei Raluca Turcan.

Liderii grupurilor deputaților USR și PNL, Diana Stoica și Gabriel Andronache, susțin declarații de presă la 10:15 in fața Plenului, la P1 despre acest aspect.

Deşi cele două partide au anunţat că vor sesiza şi Curtea Constituţională, până acum nu a fost depusă nicio sesizare în acest sens.

În prima zi după reluarea sesiunii parlamentare, USR şi PNL au părăsit sala de plen din cauza funcţiei de secretar care le-a fost luată şi dată celor de la AUR.