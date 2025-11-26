Prima pagină » Actualitate » În atenția clienților Hidroelectrica. Modernizarea aplicației iHidro a fost finalizată 

26 nov. 2025, 10:31, Actualitate
Hidroelectrica a făcut mai multe modificări în cadrul aplicației iHidro pentru a oferi clienților o experiență modernă, sigură și eficientă. Compania a anunțat că a reușit să finalizeze procesul de modernizare cu patru zile mai devreme decât era estimat.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați. În urmă cu cinci ani, compania a intrat și pe piața de furnizare a energiei electrice către consumatorul final, având în acest moment peste 900.000 de clienți.

Pe 28 octombrie 2025, Hidroelectrica anunța că a finalizat procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat. Lucrările, programate inițial pentru perioada 23 – 31 octombrie 2025, au vizat optimizarea infrastructurii digitale care gestionează plățile online cu cardul, cu scopul de a oferi clienților o experiență îmbunătățită, sigură și eficientă.

„Odată cu reluarea funcționalității de plată cu cardul în aplicația iHidro, utilizatorii beneficiază de un sistem mai rapid, mai sigur și mai stabil. În perioada următoare, compania va continua să investească în dezvoltarea platformelor digitale și în soluții menite să simplifice interacțiunea clienților cu Hidroelectrica”, a transmis compania.

Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a subliniat că finalizarea cu succes a procesului de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicației iHidro, înainte de termen, reflectă viziunea companiei de a transforma performanța operațională într-un standard și de a accelera digitalizarea în beneficiul clienților.

„Ne-am propus ca modernizarea sistemelor informatice să se desfășoare rapid și fără a afecta în mod semnificativ confortul utilizatorilor. Faptul că am reușit să finalizăm lucrările înainte de termen demonstrează atât profesionalismul echipei, cât și preocuparea constantă a Hidroelectrica pentru a livra performanță și a construi încredere.

Este încă un pas pe care îl facem în direcția consolidării infrastructurii digitale a companiei. Cu siguranță nu ne vom opri aici, pentru că ne-am propus să cream o experiență de client modernă și adaptată standardelor actuale ale pieței,” a declarat Bogdan Badea.

