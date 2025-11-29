Prima pagină » Actualitate » În cartea sa, celebrul chef Richard povestește ABUZURILE pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…”

30 nov. 2025, 00:14, Actualitate
Chef Richard Abou Zakim / FOTO - Instagram

În cartea pe care a scris-o, „Cooking my dreams”, lansată recent, chef Richard (Abou Zaki) povestește parcursul de la copilăria plină de neajunsuri, până la cele mai mari bucătării ale lumii. Și, cu toate că mai tot timpul apare cu un zâmbet larg pe față și transmite o energie pozitivă, el a trecut printr-o serie de momente mai puțin plăcute, care i-au marcat viața.

„Cartea asta mi-a luat 7-8 luni să o scriu. E o carte care spune despre viața mea, pasiunea mea și modul cu care trăiesc toate emoțiile. De când am plecat de mic din România, cu mama mea, am ajuns în Italia, în momentele grele, dificile, pentru că acum pare totul frumos, dar au fost niște momente dure, pe care le-am depășit. Sunt toate părțile mele cele mai intime, toate fragilitățile, așa cum n-am fost niciodată, deschis la 360 de grade”, a declarat el, pentru Cancan.

Acum este unul dintre cei mai mari bucătari români, dar parcursul până în prezent nu a fost deloc facil. El a învățat tainele bucătăriei din restaurante importante din străinătate, însă acolo, printre acei oameni de seamă, a fost supus și unor serii de abuzuri.

Chef Richard Abou Zaki și iubita sa, Alessandra Ferrari, alături de fiica lor (Carlotta) / Sursa foto: Instagram

Chef Richard Abou Zaki și iubita sa, Alessandra Ferrari, alături de fiica lor (Carlotta) / Sursa foto: Instagram

„A contat bătaia aia în bucătărie, da. M-a format cine sunt acum. Eu sunt fructul trecutului meu. Și dacă nu ar fi fost parcursul ăla, poate nu aș fi acum aici. În copilărie, mancarea era un lux. Mâncai ce-ți permiteai. Eram o familie săracă, nu aveam posibilitatea să ne permitem chestii de lux. Și eu, când mă gândesc la Carlotta mea, care a mâncat în 30 de restaurante Michelin, și are 4 ani, și eu am mâncat prima oară la 18 ani într-un restaurant cu o stea”, a mai spus celebrul bucătar.

