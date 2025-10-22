În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea

Plenul Camerei Deputaţilor a votat astăzi noile modificări legislative cu privire la pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, în caz de conflict. Ministrul Ionuţ Moşteanu, care nu a făcut stagiul militar, spune că motivul pentru care un tânăr român s-ar înscrie voluntar într-un astfel de program este „să-şi apere familia”.

Ministrul Moişteanu a fentat armata cu facultatea. Mai precis, cu facultăţile. Potrivit CV-ului acestuia, a început o facultate la Politehnica Bucureşti-Automatică, pe care a abandonat-o, iar mai târziu s-a înscris la o universitate privată, cu profilul Management, pe care a reuşit chiar s-o absolve.

Acesta povesteşte, miercuri, după votul legii pregătirii populaţiei pentru apărare din Camera Deputaţilor, că motivul pentru care n-a făcut armat este acela că s-a înscris la facultate, mai mult sau mai puţin fictiv.

Întrebat de Gândul de ce s-ar înscrie un tânăr român în acest program de pregătire, care este voluntar reglementat prin lege, Moşteanu a răspuns enervat:

„Ca să-şi apere familia!”

