Prima pagină » Actualitate » În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea

În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea

Luiza Dobrescu
22 oct. 2025, 13:38, Actualitate
În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea

Plenul Camerei Deputaţilor a votat astăzi noile modificări legislative cu privire la pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, în caz de conflict. Ministrul Ionuţ Moşteanu, care nu a făcut stagiul militar, spune că motivul pentru care un tânăr român s-ar înscrie voluntar într-un astfel de program este „să-şi apere familia”. 

Ministrul Moişteanu a fentat armata cu facultatea. Mai precis, cu facultăţile. Potrivit CV-ului acestuia, a început o facultate la Politehnica Bucureşti-Automatică, pe care a abandonat-o, iar mai târziu s-a înscris la o universitate privată, cu profilul Management, pe care a reuşit chiar s-o absolve.

Acesta povesteşte, miercuri, după votul legii pregătirii populaţiei pentru apărare din Camera Deputaţilor, că motivul pentru care n-a făcut armat este acela că s-a înscris la facultate, mai mult sau mai puţin fictiv.

Întrebat de Gândul de ce s-ar înscrie un tânăr român în acest program de pregătire, care este voluntar reglementat prin lege, Moşteanu a răspuns enervat:

„Ca să-şi apere familia!”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”

Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu”

Citește și

EXCLUSIV Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
14:03
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
SĂNĂTATE E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video
13:46
E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video
AGRICULTURĂ „Mă doare doar să privesc”. Motivul incredibil pentru care un fermier din CALIFORNIA a fost nevoit să arunce toată recolta, 25 de tone de struguri
13:40
„Mă doare doar să privesc”. Motivul incredibil pentru care un fermier din CALIFORNIA a fost nevoit să arunce toată recolta, 25 de tone de struguri
VIDEO Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției „Zorro”: „Am primit o doză mare de ORGOLIU și transmisiuni live”
13:28
Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției „Zorro”: „Am primit o doză mare de ORGOLIU și transmisiuni live”
accident Patru oameni răniți de un tramvai scăpat de sub control în Arad. Tramvaiul a pornit din depou fără vatman
13:19
Patru oameni răniți de un tramvai scăpat de sub control în Arad. Tramvaiul a pornit din depou fără vatman
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Digi24
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Evz.ro
Filmul românesc care apare în cinematografe de Halloween. Este filmat cu telefonul
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
DEZVĂLUIREA care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată! David Pușcaș: "De ce nu recunoști? Se vede că ești îndrăgostit de mine. Ești obsedat!". Cine e persoana vizată de fiul adoptiv al Luminiței Anghel: "Vreau să spun public că..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Megastructuri de vânătoare recent descoperite sugerează că societățile dinaintea Epocii Bronzului erau mai sofisticate decât se credea anterior
POLITICĂ Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
14:58
Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
EXTERNE Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
14:50
Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
DEZVĂLUIRI Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
14:47
Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
EXTERNE Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
14:37
Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
NEWS ALERT Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
14:36
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
EXTERNE Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
14:27
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant