Prima pagină » Actualitate » Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”

Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”

Luiza Dobrescu
22 oct. 2025, 09:03, Actualitate
Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”

Ionuţ Moşteanu intră pe contrasens cu Călin Georgescu şi-i răspunde, pe facebook, la declaraţia acestuia din urmă în care cere demisia ministrului Apărării din cauza modului defectuos în care a organizat mobilizarea rezerviştilor. 

Din spatele tastaturii, ministrul Moşteanu transmite un mesaj pentru cel numit „ruşine a diplomaţiei”, din cauză că „îndrăzneşte să vorbească despre trădare.”

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari.

Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav.

Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare.”

Pe final, Moşteanu îl atacă la baionetă pe Georgescu cu faptul că „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului.”

„România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării.

Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană.”

Marţi, după ce-a ieşit din sediul Judecătoriei Sectorului 1, Călin Georgescu a transmis un mesaj pentru ministrul Apărării, în urma căruia a cerut demisia acestuia, pe motiv că a umilit rezerviştii României.

„Umilirea la mobilizarea rezerviștilor. Vedeți, președintele american Donald Trump a repetat obsesiv că pace se face doar prin forță. Adică nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez, cu eleganță, că este și respectul pe care îl impui. Cert este un lucru, că am văzut și eu, cum ați văzut și dvs., circul și penibilitatea mobilității rezerviștilor din România.

Este o rușine, dar a văzut asta și partenerul nostru strategic, au văzut și dușmanii neputința noastră. De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat, iar justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Călin Georgescu face declarații după semnarea controlului judiciar: „Împreună cu Dumnezeu vom fi biruitori”

Călin Georgescu, mesaj după tragedia de la blocul din Rahova: „Ne rănește pe toți / Mulțumesc celor care ajută / Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări

Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
Violonistul Varujan Cozighian a murit la vârsta de 89 de ani! Filarmonica George Enescu este în doliu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Evz.ro
Detalii îngrijorătoare despre Doru Octavian Dumitru, după AVC. Ce spune familia
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Ce se întâmplă în aceste momente cu Doru Octavian? Actorului i s-a făcut rău înaintea unui spectacol și a ajuns în stare gravă la spital. Declarațiile familiei: „Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Nivel de alertă ridicat în Franța pentru gripa aviară
EXTERNE „Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
09:26
„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
SPORT Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului
09:21
Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului
EXTERNE Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
09:20
Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
EXTERNE Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale
09:01
Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale
ECONOMIE Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet
08:37
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet
HOROSCOP Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc”
08:31
Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc”