Ionuţ Moşteanu intră pe contrasens cu Călin Georgescu şi-i răspunde, pe facebook, la declaraţia acestuia din urmă în care cere demisia ministrului Apărării din cauza modului defectuos în care a organizat mobilizarea rezerviştilor.

Din spatele tastaturii, ministrul Moşteanu transmite un mesaj pentru cel numit „ruşine a diplomaţiei”, din cauză că „îndrăzneşte să vorbească despre trădare.”

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari. Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav. Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare.”

Pe final, Moşteanu îl atacă la baionetă pe Georgescu cu faptul că „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului.”

„România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării. Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană.”

Marţi, după ce-a ieşit din sediul Judecătoriei Sectorului 1, Călin Georgescu a transmis un mesaj pentru ministrul Apărării, în urma căruia a cerut demisia acestuia, pe motiv că a umilit rezerviştii României.

„Umilirea la mobilizarea rezerviștilor. Vedeți, președintele american Donald Trump a repetat obsesiv că pace se face doar prin forță. Adică nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez, cu eleganță, că este și respectul pe care îl impui. Cert este un lucru, că am văzut și eu, cum ați văzut și dvs., circul și penibilitatea mobilității rezerviștilor din România. Este o rușine, dar a văzut asta și partenerul nostru strategic, au văzut și dușmanii neputința noastră. De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat, iar justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative.”

