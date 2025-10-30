În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026

Pensionarii români, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia în continuare de transport gratuit până la sfârșitul anului 2026 – sau plătit la jumătate – potrivit unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.

În prezent, aceste categorii de români beneficiază de bilete de călătorie gratuite sau taloane speciale cu reducere de 50% pentru transportul intern, dar facilitățile sunt valabile până la 31 decembrie 2025, conform legislației actuale.

Proiectul de Ordonanță de Urgență a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor pe 28 octombrie și propune prelungirea facilităților de transport pentru pensionari, veterani și văduve de război până la finalul anului 2026.

„Neadoptarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ va conduce la imposibilitatea asigurării facilităților la transport a beneficiarilor”, se arată în proiectul de ordonanță, potrivit Libertatea.

În acest moment, pensionarii români primesc tichete sau taloane speciale de la instituțiile de pensii, care pot fi folosite la operatorii de transport feroviar și rutier autorizați.

Pensionarii primesc taloane cu reducere de 50%, în timp ce veteranii și văduvele de război beneficiază de tichete gratuite pentru transportul în comun.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii colaborează cu alte instituții pentru a găsi o modalitate electronică de verificare a călătoriilor efectuate de beneficiari.

În funcție de rezultatele acestor discuții, în 2026 s-ar putea propune modificări legislative în acest sens.

Inițial, era prevăzută utilizarea cardului național de sănătate pentru stocarea informațiilor despre călătorii, însă acest sistem nu a putut fi implementat din mai multe motive:

Cardul de sănătate nu are o partiție dedicată pentru transport;

Nu toți beneficiarii facilităților la transport dețin un card de sănătate;

Lipsește infrastructura tehnică necesară.

Această prelungire a facilităților de călătorie gratuită sau redusă la jumătate are o mare însemnătate pentru mulți români vârstnici sau veterani, care depind de aceste avantaje pentru a călători și fără acestea le-ar putea fi practic imposibil să se deplaseze în țară.