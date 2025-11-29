În ce domenii se fac ANGAJĂRI, înainte de Sărbători. Salariile sunt mari și bonusurile generoase, dar și efortul pe măsură

Înainte de sărbători, nu prea este indicat să cauți „cel mai bun loc de muncă din lume”, pentru că ritmul angajărilor este mai scăzut, dar există – totuși – unele domenii în care se caută oameni, pe „ultima sută de metri”.

Angajatorii caută personal calificat, în special în perioada sezonului de iarnă, când gradul de ocupare a unităților de cazare este ridicat.

„În județul Brașov a existat cerere mare pe zona de HoReCa. În prezent, am putea spune că recrutarea a luat o mică pauză. Recent s-a redeschis și un restaurant cunoscut de pe Tâmpa, după 30 de ani de la închidere, și a fost nevoie de angajați. Oricum, în Brașov, fiind oraș turistic, tot timpul se caută angajați în acest domeniu, inclusiv în sezonul cald”, a explicat pentru EVZ Cristina Vajda, reprezentanta agenției de recrutare Dala HR.

De exemplu, conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare, un bucătar angajat la un hotel din Bușteni poate câștiga aproximativ 1.800 de euro pe lună, iar suma crește în funcție de experiență și de volumul de responsabilități.

Și posturile de cameristă sunt bine plătite în stațiunile turistice. O ofertă recentă arată că salariul poate ajunge la 4.500 de lei lunar.

Reprezentanții agențiilor de recrutare spun că aceste poziții sunt foarte solicitate în contextul fluxului crescut de turiști, iar unitățile de cazare preferă să ofere pachete salariale competitive pentru a atrage personal stabil.

O unitate de cazare din Predeal caută în prezent ospătari, iar salariile pornesc de la 3.500 de lei. Pe lângă venitul fix, multe locații oferă și bonusuri, tips sau alte beneficii sezoniere, ceea ce poate crește semnificativ veniturile lunare.

Se fac angajări și în sectorul serviciilor

Sectorul serviciilor este la fel de activ în această perioadă, potrivit sursei citate. Magazinele, centrele comerciale, firmele de curierat și agențiile de turism angajează personal pentru a face față fluxului intens de clienți.

Mai mult, companiile care organizează evenimente private sau corporate caută personal pentru decor, logistică, divertisment și catering.