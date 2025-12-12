În ce relații a rămas Narcisa Suciu cu tatăl fiicei sale. ”De atunci și până în ziua de azi”

Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a dezvăluit în ce relații a rămas cu Daniel Crăciun, tatăl fiicei sale, Daria.



Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, artista a obţinut şi premiul 3 la Cerbul de Aur de la Braşov în anul 1997. Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Artista este mama unei fete foarte reuşite, pe nume Daria. Daria este fructul relației pe care Narcisa Suciu a avut-o cu Daniel Crăciun. Acesta a fost căsătorit cu Amalia.

La podcastul realizat de Jorge, Narcisa Suciu a făcut declarații despre tatăl fiicei sale, Daniel. Aceasta și-a amintit de povestea lor de dragoste, dar a spus și ce legătură este astăzi între ea și fostul iubit.

În ce relații a rămas Narcisa Suciu cu tatăl fiicei sale. ”Suntem familie, nu suntem prieteni”

”Când ești domnișoară nu-ți zici: «Când o să fiu mare o să fac un copil cu un bărbat însurat». Nimeni nu-și dorește așa ceva. Eram foarte tineri amândoi. Eu aveam 21 și el avea 26. Eram în turneu. Se numește «sindrom de turneu». După ce nu vezi alți oameni timp de 6 luni și te uiți la colega ta zici că nu e o idee rea. Dacă colega ta e tânără și naivă e chiar simplu. Între noi a fost o poveste de dragoste adevărată. Cred că de-aia s-a născut și Daria așa cum e. A fost un copil pe care ni l-am dorit amândoi, deși n-am apucat să ne gândim că ne-am dori. Am fost surprinși și ne-am dat seama că ne doream. Am mai funcționat o vreme ca cuplu, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu…”, a mărturisit Narcisa Suciu, potrivit revistei Unica.

”Avem o relație foarte bună de atunci și până în ziua de azi. Au avut și ei doi un băiat care e foarte apropiat de Daria și de care îmi place foarte tare. E la Medicină și cântă la bass. Seamănă cu mine, e roșcat. Am o relație bună și cu mama lui. Am o relație foarte bună și cu cine este Daniel căsătorit acum și cu care are un băiețel. Ei locuiesc la Zürich, el e medic acolo. Suntem familie, nu suntem prieteni. Avem același gen de umor și ne-am respectat în toți acești ani”, a mai declarat artista.