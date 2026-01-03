În ianuarie 2025, Şoşoacă a participat la învestirea lui Maduro. În 2026, Maduro este capturat de americani

Lidera SOS, Diana Şoşoacă, nu i-a purtat prea mult noroc fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro. Coincidenţă sau, nu, la aproape fix un an de când aceasta a luat parte la învestirea în funcţia de preşedinte a dictatorului venezuelean, SUA a reuşit să-l capturezu şi să-l scoată peste graniţă, punând capăt politicilor distructive ale acestuia.

Pe 11 ianuarie 2025, mai mulţi politicieni români din aripa extremistă se pozau cu mândrie pe scenă alături de dictatorul venezuelean. Vizita isterică pe care avea s-o facă Şoşoacă în America latină a fost anunţată cu foarte multă bucurie.

„Participarea europarlamentarei Diana Iovanovici Șoșoacă la ceremonia de învestire a președintelui Nicolás Maduro, liderul Republicii Bolivariene Venezuela, marchează un moment istoric pentru politica externă a României și o lovitură simbolică dată sistemului care controlează deciziile naționale. În timp ce actualii lideri ai României se supun docil în fața ordinelor venite din afară, renunțând la orice urmă de suveranitate, Diana Iovanovici Șoșoacă a demonstrat că adevărata diplomație înseamnă curaj, independență și respect pentru alte națiuni. Acceptând invitația de a participa la acest eveniment, Diana Iovanovici Șoșoacă a arătat că există încă voci în România care nu se tem să sprijine suveranitatea și dreptul altor state de a-și decide propriul destin. Prin prezența sa la Caracas, Diana Iovanovici Șoșoacă a reafirmat că politica externă românească poate avea demnitate și coloană vertebrală, oferind un exemplu de verticalitate într-o lume dominată de presiuni și compromisuri dictate din afară”, scria presa pe 13 ianuarie 2025.

Pe 23 octombrie 2025, Şoşoacă a mers şi în Rusia. Nu ne mai rămâne decât să aşteptăm luna octombrie 2026, ca să vedem ce evenimente se vor petrecere pe scena politică de la Moscova.

