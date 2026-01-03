Prima pagină » Actualitate » Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro

03 ian. 2026, 23:46, Actualitate
Liderii mondiali au avut reacții diferite după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că va continua discuțiile cu omologii americani despre o tranziție către democrație. „L-am considerat pe Maduro un președinte ilegitim și nu am vărsat nicio lacrimă din cauza sfârșitului regimului său”, a scris el pe X.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Maduro „a subminat grav demnitatea propriului popor”. Macron a adăugat că Franța își dorește ca tranziția către democrație să fie supravegheată de Edmundo González Urrutia, fostul candidat la alegerile prezidențiale controversate din 2024.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că urmărește situația „foarte îndeaproape”. Ea a adăugat că „orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU”.

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a numit atacul american asupra Venezuelei un „afront grav” la adresa suveranității țării. Atacul a depășit o „linie inacceptabilă”, a spus el.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a criticat într-o postare pe X ceea ce a numit un atac „criminal” al SUA asupra Venezuelei .

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a publicat o declarație în care a afirmat că guvernul său „condamnă și respinge cu fermitate” atacul.

Președintele Argentinei Javier Milei, un aliat al președintelui american Donald Trump, a părut să salute capturarea liderului Venezuelei cu un mesaj concis pe X: „Libertatea înaintează! Trăiască libertatea, fir-ar să fie!”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a declarat că China este „profund șocată de și condamnă ferm utilizarea flagrantă a forței de către SUA împotriva unui stat suveran”.

