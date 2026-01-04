Prima pagină » Știri externe » Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază Daesh din Siria

04 ian. 2026, 05:00, Știri externe

Ministerul Apărării din Marea Britanie a dezvăluit efectuarea unui atac comun aviatic de succes de către forțele aeriene britanice și franceze în apropierea orașului Palmyra, Siria.

Ținta vizată a fost o instalație subterană a grupării teroriste Daesh (sau Statul Islamic al Siriei și Irakului).  Indicatorii preliminari sugerează că ținta a fost distrusă cu succes, fără semne că civilii ar fi fost puși în pericol.

Detalii despre atac

Sâmbătă seara, aeronavele RAF Typhoon FGR4 au lansat bombe ghidate Paveway IV, acestea având mare precizie în a lovi tunelurile de acces care duceau la instalația grupării teroriste.Ministerul britanic al Apărării transmite că a pregătit forțele armate să intensifice eforturile de război împotriva ISIS pe tot parcursul anului 2026.

„Aeronavele noastre au folosit bombe ghidate Paveway IV pentru a viza o serie de tuneluri de acces care duceau la instalație. Această acțiune demonstrează conducerea și hotărârea noastră britanică de a fi umăr la umăr alături de aliații noștri, pentru a înăbuși orice reapariție a grupării ISIS și a ideologiilor lor periculoase și violente în Orientul Mijlociu. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor forțelor noastre armate implicați în această operațiune – pentru profesionalismul și curajul lor. Această operațiune, de eliminare a teroriștilor periculoși care ne amenință modul de viață, demonstrează cum forțele noastre armate sunt pregătite să intensifice eforturile pe tot parcursul anului, menținând Marea Britanie în siguranță pe plan intern și puternică în străinătate”, a transmis secretarul britanic al Apărării, John Healey.

De ce Franța și Regatul Unit „își încordează mușchii”

Atacul anglo-francez s-a desfășurat la câteva ore după operațiunea militară condusă de președintele american Donald Trump din Venezuela. Forțele speciale ale Statelor Unite l-au capturat cu succes pe dictatorul Nicolas Maduro. Franța, care a avut pierderi masive în războaiele pe care le-a dus pe cont propriu în Mali și Republica Central Africană de a ajuns să-și retragă trupele, încă are în derulare „Operațiunea Chammal” împotriva grupării Daesh în Siria din 2014.

Nici Regatul Unit, care și-a „îngropat” imperiul din 1997, nu o duce mai bine după ce în ultimii 25 ani a avut succes pe câmpul de luptă numai în operațiunile conduse de Statele Unite.  Guvernele din Franța și Regatul Unit și-au propus să crească bugetul pentru reînarmare în contextul creșterii amenințării Rusiei la adresa NATO și reducerea prezenței militare a SUA din Europa la un an de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă.

Liderul american s-a arătat mai preocupat de regiunea Asia-Pacific și de combaterea traficului de droguri și a migrației ilegale în America Centrală și America de Sud. Situația arată însă dramatic pentru ambele puteri care au câștigat cele două războaie mondiale datorită sprijinului și implicării SUA împotriva Germaniei.

Guvernele de la Londra și Paris se pregătesc pentru războiul cu Rusia

Franța și Marea Britanie, deși au arsenal nuclear și capacități aviatice superioare în raport cu alte țări europene, nu dispun de suficiente forțe convenționale pentru a apăra NATO în caz de agresiune militară, nici să ducă un război  împotriva Rusiei care deține un arsenal nuclear mai vast și o armată de infanterie superioară.

Șeful Statului Major al Franței i-a avertizat pe francezi anul trecut că trebuie să fie pregătiți să-și piardă copiii într-un război cu Rusia.  Și șeful armatei britanice a spus că „fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, fiindcă Rusia reprezintă „o amenințare tot mai mare pentru securitatea regatului”.

El a îndemnat că întreaga societate britanică trebuie să fie pregătită pentru un conflict de lungă durată. Rusia produce anual mai multe rachete decât toate statele membre NATO la un loc.

Sursa Video: Ministerul Apărării din Regatul Unit

