Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară”

04 ian. 2026, 07:43, Sport
FC Argeș e în cantonament în Antalya și va juca meciuri amicale cu Bursaspor și Gaziantep. Advesarii sunt puternici, iar antrenorul Bogdan Andone a glumit, spunând că șefii vor să-l dea afară fixând partide cu formații de calibru.

FC Argeș revine pe 13 ianuarie și pe 16 ianuarie are meci cu FCSB, primul oficial al piteștenilor în 2026, în etapa 22 din Superliga.

Lotul lui FC Argeș în cantonamentul din Turcia:

Portari: David Lazar, Cătălin Straton, Alexandru Silveanu și Luca Crăciun

Jucători de câmp: Florin Borța, Dorinel Oancea, Andrei Tofan, Marius Briceag, Mario Tudose, Leard Sadriu, Guilherme Garutti, Rober Sierra, Takayuki Seto, Ionuț Rădescu, Xian Emmers, Robert Popescu, Jakov Blagaić, Vadim Rața, Yanis Pîrvu, Robert Moldoveanu, Adel Bettaieb, Caio Martins, Ricardo Matos, Adriano Manole și Kevin Brobbey.

Esteban Orozco se va alătura echipei pe 8 ianuarie, acesta fiind în Maroc, unde a participat alături de Guineea Ecuatorială la Cupa Africii pe Națiuni.

FC Argeș va evolua cu Bursaspor la 6 ianuarie și Gaziantep la 9 ianuarie în stagiul de pregătire din Turcia.

„Da, chiar am glumit cu Dani Coman. Văzând adversarii pe care i-am luat pentru meciurile amicale, chiar i-am zis că vrea să mă dea afară după cantonament (n.red. – glumește).

Avem acești adversari, dar nu erau multe soluții, am evitat echipe din Ucraina, Rusia, pentru că sunt mai agresive. Jucăm cu echipe din prima ligă din Turcia, din a doua ligă. Am vorbit zilele trecute cu Sorescu, mi-a zis că o să marcheze un hat-trick împotriva noastră, abia îl aștept și eu, la rândul meu.

Pregătim primul joc, cel contra FCSB-ului, care e cel mai important. Va fi un meci extrem, extrem de greu, va trebui să fim obișnuiți cu ritmul și intensitatea unei echipe de calitate”, a declarat Bogdan Andone, la GSP.

