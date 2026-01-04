Prima pagină » Actualitate » Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
Dacă aruncăm o privire pe declaraţiile de avere ale aleşilor noştri, constatăm cu suprindere că Parlamentul României este plin de holtei şi de femei nemăritate. Culmea, unii dintre aceştia postează zilnic fotografii alături de copii şi soţie, respectiv soţ. Numai că au uitat să le menționeze și în declaraţia de avere. 

332 de deputaţi şi 134 de senatori adună Parlamentul României, iar jumătate din fiecare categorie sunt atât necăsătoriți, cât și bogați. Fie că unii au încheiat socotelile mariajului, dar păstrează relaţii apropiate cu foştii, fie nu au fost căsătoriţi niciodată oficial.

Culmea, există şi situaţii în care, în viaţa publică, sunt căsătoriţi, dar soţul nu există şi-n declaraţia de avere.

Potrivit declaraţiei de avere, Robert Sighiartău de la PNL creşte singur 6 copii

Ne-a atras atenţia declaraţia deputatului liberal Robert Sighiartău din care reiese că este un bărbat tânăr şi bogat, care creşte singur 6 copii. Potrivit domniei sale, nu are soţie. Dar dacă te uiţi pe Facebook, dai şi de soţie, alături de deputat şi de copii.

Robert Sighiartău și soția lui

Tot la PNL, l-am găsit pe deputatul Mihai Culeafă. Acesta are o declaraţie de avere care se întinde pe vreo 7 pagini numai cu proprietăţile. Am vrut să vedem dacă la final e şi căsătorit. Nu este. Este însă fericitul posesor al nu mai puţin de 16 terenuri intravilane, vreo 20 de apartamente, terenuri forestiere, case de locuit, case de vacanţă, conturi în bănci şi nicio soție.

Colegi de Parlament și de apartament?

Luată cu politica, cu ziariştii care o aleargă prin Parlament şi chiar cu părăsirea partidului de către mai mulţi membri, Anamaria Gavrilă de la POT a uitat să-şi treacă şi soţul în declaraţia de avere, mai ales că e şi colegă de serviciu cu acesta.

Potrivit documentului, aceasta nu figurează cu soţ, în acte. Lucru cât se poate de curios, având în vedere înclinaţiile acesteia spre sfintele taine ale bisericii şi ale căsătoriei, propovăduite cu orice prilej public.

Anamaria Gavrilă și soțul său

Nici colega sa, senatoarea Valentina Aldea nu stă mai bine la capitolul casă şi familie.  Chiar de curând, aceasta a fost protagonista unui episod belicos în urma căruia s-a lăsat cu soţie geloasă, rangă, spitalizare, poliţie şi ordin de restricţie. Detalii AICI.

Valentina Aldea

Deputatul Mîndrescu de la AUR n-are soţie în declaraţie, ci doar în spatele său

Să mergem mai departe la AUR, acolo unde deputatul Nicolae Mândrescu, şi el holtei scriptic, transmite pe Facebook soţiei câteva urări, la aniversare. Probabil, s-o facă să uite că n-a trecut-o şi-n declaraţia de avere. Mai ales că are cu ea 4 copii. El este şi cel care a împrumutat cu cei mai mulţi bani partidul.

Deputatul AUR Mohammad Murad este singur cuc în declaraţia lui de avere. Doar el şi banii lui. N-are soţie şi nici copii. Dar se pare că n-ar fi chiar aşa. Are 4 copii sigur. Din poză lipseşte una dintre fiice.

Mohammad Murad

Andra Bică de la PSD are soţ în poze, dar nu şi în declaraţie

Şi Adrian Câciu, de la PSD, adică fostul ministru al Economiei, este holtei. De curând, acesta a fost protagonistul unui episod în urma căruia a trebuit să explice cum de conduce un bolid de lux estimat la un preţ cu mult peste posibilităţile financiare ale acestuia.

Domnia sa a explicat că maşina îi aparţine soţiei. Care soţie? Că din declaraţia de avere reiese că fostul ministru e singur cuc şi mai are şi datorii la bancă.

Adrian Câciu

Şi ca să rămânem tot la PSD, o mai avem şi pe senatoarea Andra Bică, de la Vâlcea.

Din câte se pare, parlamentarul nu ar avea cine ştie ce avere, însă mama acesteia ar fi posesoarea unor cofetării foarte profitabile, iar soţul acesteia ar deţine o afacere cu transport. Şi aici avem o dilemă întrucât în declaraţia de avere a domniei sale nu avem niciun soţ.

În schimb, îl avem în poze, pe Facebook, aproape zilnic. Probabil, au rămas prieteni sau în relaţii apropiate şi foarte apropiate.

Andra Bică, alături de tovarășul de viață

Nici Ilie Bolojan nu e însurat

Chiar şi premierul Ilie Bolojan, fost senator PNL, este o partidă bună, având în vedere că nu e chiar sărac. Soţie n-are, în declaraţie, deşi a fost zărit frecvent însoţit de o persoană de sex feminin despre care se ştie doar prenumele şi faptul că ar fi asistentă medicală.

Ilie Bolojan și partenera lui

Andrei Daniel Gheorghe

Andrei Daniel Gheorghe, deputat liberal şi fiul primarului din Otopeni, este un alt holtei din Parlament.

Din declaraţia sa de avere rezultă că are doar 3 terenuri în proprietate şi acelea donaţie de la tată. Dar nici soţie n-are.

La USR, sunt foarte ocupaţi cu munca şi n-au timp de mariaj

Luată cu munca de la minister şi cu barajele, ministrul Mediului, Diana Buzoianu de la USR, are în declaraţie doar câteva conturi deschise la diverse bănci. Case sau alte proprietăţi nu are. Și nici soţ pe care să-l treacă în declaraţia de avere.

Diana Buzoianu

Nici colegul său, Claudiu Năsui, nu stă mai bine la capitolul matrimonial. Fostul ministru al Economiei are o declaraţie de avere care la final nu e nici cu căsătorie, şi nici cu soţie.

Claudiu Năsui

Deputatul UDMR Csoma Botond are 3 case de locuit, nişte terenuri, conturi în bănci şi nicio soţie sau copii. Cel puţin aşa reiese din declaraţia sa de avere.

Csoma Botond

Nici cu declaraţiile de avere ale celor de la minorităţi situaţia nu se prezintă diferit. Numai holtei şi-acolo.

Din cele 332 de declaraţii de avere ale deputaţilor reiese că, în 124 de cazuri, titularul este fie bogat şi singur, fie bogat şi divorţat, fie singur şi fără avere. Cei din ultima categorie se află, în special, la primul mandat de parlamentar.

În ceea ce-i priveşte pe senatori, din cele 134 de declaraţii de avere, reiese că 42 dintre aceştia se află şi ei într-una dintre situaţiile de mai sus. Diferenţa este, de data aceasta, că deputaţii par să stea mult mai bine  financiar decât colegii de la Senat.

Cele mai noi